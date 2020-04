Bons exemplos mal-agradecidos

Após as hesitações iniciais, o governo tem estado a gerir bem a situação de pandemia, mostrando disponibilidade para ir alterando e ajustando políticas e medidas, aprendendo com outros países e experiências, atendendo sugestões que lhe vão chegando da oposição, dos parceiros sociais e da sociedade civil.

Na frente económica, a crise de 2008-2011 possibilita algumas lições. Os países e as empresas que foram capazes de responder mais depressa à retoma da economia, fizeram um esforço de não cortar o vínculo entre empregador e trabalhador. O “lay-off” foi preferido ao desemprego mesmo que, no curto prazo, implicasse maiores custos para as empresas, obrigadas a pagar parte do salário (curioso, no que revela de maneira de pensar entranhada, que a comunicação social a apelide de “poupança”). Um investimento que compensou: ao manter o vínculo laboral, as empresas evitam os custos do recrutamento (demora; incerteza quanto ao ajustamento; formação), estando mais aptas a reposicionar-se no mercado. Para o Estado o esquema é, também, benéfico: em média custa menos que o subsídio de desemprego, evita o trauma associado a essa situação e prepara melhor a economia para os novos tempos (“a vida vai melhorar”).

A simplificação do “lay-off” foi medida acertada, só não se compreendendo a demora em alargá-la aos sócios-gerentes (não são trabalhadores? ideologia?), com ou sem trabalhadores ao serviço. Menos ainda se compreende que não haja qualquer apoio (por exemplo, isenção da TSU) àqueles empresários (Ricardo Costa, autor de uma carta aberta marcante, e César Araújo são dois deles) que decidiram fazer um esforço e acomodar o subemprego, pagando o salário por inteiro, mesmo tendo condições para recorrer ao “lay-off”. É um triplo erro: incentiva uma opção mais gravosa para o trabalhador; custa mais ao Estado e desvaloriza a responsabilidade social na gestão, sempre estimulada nos discursos mas, ao que parece, pouco acarinhada quando chega a ocasião. É, ou não, um bom exemplo? Serão poucos mas, por isso mesmo, mereciam ser valorizados. Vai sempre a tempo!

Alberto Castro, economista e professor universitário