Brasil, escravidão e tempos verbais

O Brasil foi um dos principais centros e destinos de escravos no mundo.

Há um erro nesta frase. Qual?

O sujeito, Brasil, com 54% da população negra, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do ano passado, não é.

O complemento direto - um dos principais centros e destinos de escravos no mundo - também não: afinal, além da escravidão entre indígenas, anterior à chegada de Pedro Álvares Cabral, depois dela, portugueses e brasileiros foram responsáveis pelo transporte de quase seis milhões de indivíduos de África para a América do Sul como o fim de realizar trabalho escravo, de acordo com informações do banco de dados do site colaborativo independente slavevoyages.org.

O erro está, claro, no tempo verbal: não "foi", o Brasil "é".

Em 2021, foram resgatadas 1937 pessoas da escravidão, o maior número em oito anos, após operações de fiscalização de denúncias nas 27 unidades federativas do Brasil, sendo que Minas Gerais foi o estado com o maior número de libertados e a produção de café a atividade com a maior quantidade de trabalhadores envolvidos.

Desde maio de 1995, ano em que o Brasil reconheceu diante da ONU a persistência do trabalho escravo no seu território e em que foram criados grupos especiais de fiscalização móvel, mais de 57 mil pessoas foram resgatadas de condições análogas às de escravo pelo Estado.

Marilene Costa, citada pelo portal UOL, contou que ela, o marido, Itamar, e cinco filhos dormiam numa fazenda de gado em Goiás entre cobras e escorpiões. "Escorpião era demais, tinha muito. Um me picou e fiquei seis meses com a perna dormente. Já acordei com cobra no pescoço. Tinha coral, papa-pinto... Se não forrasse o chão e tapasse os buracos da casa todos os dias, os escorpiões picariam meus meninos". Eles, descobriu a fiscalização, não tinham acesso a luz elétrica, usavam o mato como casa de banho e consumiam água insalubre de um poço.

O Estado brasileiro deixou de reconhecer, em 1888, alguém como dono de outra pessoa. E em 1940 tornou "crime de escravidão contemporânea" o trabalho forçado, as condições degradantes e a jornada exaustiva.

Em 2017, no entanto, pressionado pela bancada ruralista do Congresso Nacional, o presidente Michel Temer determinou que só se reunidas aquelas três premissas em simultâneo estaria caracterizado crime e retirou da alçada das equipas técnicas a divulgação dos nomes dos eventuais prevaricadores.

E, já em 2020, Jair Bolsonaro, o político preferido dos grandes latifundiários, sugeriu tornar mais branda a legislação de combate ao trabalho considerado escravo, defendendo que as diretrizes "têm que ser adaptadas à evolução". Na ocasião, o presidente incentivou o trabalho infantil - "deixem a molecada trabalhar".

O Brasil não "foi", nem "é" um dos principais centros do trabalho escravo - sob Temer e Bolsonaro "será" é o tempo verbal correto.