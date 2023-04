Burros de carga

Os dados da carga fiscal de 2022, divulgados pelo INE, são um excelente avaliador da estratégia económica que tem sido seguida no nosso país, em particular, nos anos pós-troika. Embalados pelo mantra de que temos impostos e contribuições "abaixo da média europeia", vão-se ignorando outros dados que demonstram o lento, mas diligente, posicionamento de carro vassoura da União.

Desde logo, o facto de grande parte dos países membros que nos ultrapassaram nos últimos 20 anos, como os Estados bálticos, a Chéquia ou a Hungria, terem cargas fiscais mais baixas do que as famílias portuguesas. Por outro lado, se olharmos para um indicador bem mais rigoroso, como é a taxa de esforço fiscal, estamos ainda piores na fotografia, uma vez que só Eslováquia, Croácia, Polónia e Grécia colhem mais impostos, para níveis de rendimento semelhantes. É com estes parceiros que nos devíamos comparar, deixando de olhar para países ricos, que aguentam bem fiscalidades mais agressivas.

Outra das falácias que costuma acompanhar este debate é a justiça redistributiva. Pois bem, o imposto cuja coleta mais cresceu foi o IVA, uma taxa indireta, suportada igualmente por ricos e pobres, que aumentou 18,1% face a 2021 e à boleia da inflação. O IRS, imposto "justo" e proporcional, aumentou bastante em valores percentuais (12,8), mas substancialmente menos em receita nominal (inferior ao IVA em 1,3 mil milhões). Estamos, portanto, a arrecadar mais em impostos cegos do que em tributação progressiva, penalizando as famílias mais vulneráveis.

As empresas são o outro burro de carga desta história. No último ano, o Estado arrecadou em IRC mais 59,6% do que em 2021. Um aumento pesado, que reflete o crescimento da atividade económica, mas que é igualmente preocupante. Na medida em que o atual Governo nem por um segundo admite discutir o imposto sobre as empresas, que é o mais alto da UE. Pelo contrário, toda a retórica - como se viu no caso da grande distribuição - é de maior pressão fiscal e intervencionismo estatal.

O resultado disto é fácil de adivinhar: pobreza e atraso económico. Por alguma coisa, em duas décadas, o salário real dos portugueses cresceu uns miseráveis 4%. É péssimo, mas é o que temos. E só nós é que podemos mudar este estado de coisas.

Presidente da Associação Comercial do Porto