Buy now, pay later: Novos desafios para a banca

Os bancos deixaram as Fintechs assumirem a liderança no espaço BNPL e desafiar o seu domínio não será agora fácil. No entanto, com esta nova forma de financiamento em crescendo de popularidade entre clientes e comerciantes, os bancos terão de considerar a sua própria posição neste mercado, ou correm o risco de perderem receita e ligação com os consumidores, principalmente Millennials e Geração Z.

O buy-now-pay-later (BNPL) é o modelo de pagamento online que mais cresce em vários mercados, resultado da combinação entre uma digitalização progressiva dos serviços financeiros, um aumento do comércio online impulsionado pela pandemia e uma geração jovem cada vez mais ativa.

O BNPL é um processo intuitivo e apelativo, tratando-se do acrónimo utilizado para caracterizar o método de pagamento em que se compra, mas não se paga o valor total logo no momento. Na prática, são empréstimos de curto prazo, normalmente sem juros a suportar pelo cliente, que permitem aos consumidores atrasarem o pagamento ou distribuírem o custo das compras por um período definido de tempo. O BNPL permite captar não apenas os segmentos tipicamente mais jovens que não têm cartão de crédito, assim como uma população mais sénior que procura pagamentos flexíveis sem complexidade.

Este modelo de pagamento ganhou escala pela primeira vez na Austrália e na Nova Zelândia, crescendo rapidamente em diferentes geografias. No Reino Unido, por exemplo, o mercado chegou aos cinco milhões de utilizadores em pouco mais de 12 meses e, nos Estados Unidos, é esperado um crescimento anual superior a 20%, até 2028. O sucesso é explicado pelo facto dos clientes apreciarem a possibilidade de poderem comprar imediatamente, adiando o pagamento em várias parcelas, e os comerciantes serem atraídos pelo BNPL como uma ferramenta eficaz para reduzir o abandono do carrinho de compras e aumentar as vendas.

À medida que o BNPL vai ganhando dimensão, os bancos têm de decidir como se querem posicionar. As instituições que fecharem os olhos a esta nova tendência ou hesitarem durante demasiado tempo podem perder uma fonte de receita interessante. Para os bancos que desejem avançar com soluções neste âmbito, existem várias estratégias que é possível adotar. A mais óbvia é o estabelecimento de parcerias, sendo que o BNPL é um bom exemplo de como as sinergias entre o setor financeiro tradicional e as Fintechs podem permitir uma resposta rápida, com bons resultados ao nível da experiência do cliente. Outras soluções podem passar pelos bancos desenvolverem as suas próprias plataformas de BNPL ou por fazerem concorrência a esta nova tendência através de inovação no contexto dos cartões de crédito.

Infelizmente, o crescimento do BNPL é também sinónimo de maior incumprimento, potenciado pela falta de regulação e pela iliteracia financeira de muitos consumidores. Estima-se que cerca de 25% das receitas das plataformas BNPL sejam provenientes de pagamentos em atraso, algo que levanta questões quanto à sustentabilidade do modelo e impactos danosos nos utilizadores mais vulneráveis a este tipo de soluções. É de todo desejável que seja criada regulação robusta para proteger o consumidor, pelo que os bancos que decidirem entrar neste negócio têm de contar com essa variável.

Diogo Viana, Associate Partner EY, Consulting Financial Services