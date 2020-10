“Cala-te palhaço!”

Quem ficou acordado para assistir ao primeiro debate presidencial entre Trump e Biden, provavelmente perdeu o sono. Foi um debate visceral, agressivo, feio e de difícil análise comunicacional. Que conclusões podemos tirar? Qual terá sido o verdadeiro impacto deste primeiro debate? Que estratégias podemos antecipar para os debates seguintes?

Um ponto prévio importante reside na relevância e impacto destes debates na democracia norte-americana. Alem de ser um acontecimento mediaticamente marcante, os debates presidenciais são o resultado de horas de preparação, negociações intensas e o culminar da campanha. São mais do que apenas eventos mediáticos, são parte integrante do processo eleitoral norte-americano.

O que aconteceu foi uma inversão de toda esta lógica e a prova que o modelo poderá precisar de uma revisão.

O candidato republicano claramente ignorou na sua quase totalidade a estratégia desenhada e atuou taticamente durante os 90 minutos aplicando diversas técnicas sem qualquer relação com uma estratégia coerente. Existem muitos exemplos de debates passados onde podemos testemunhar um candidato que é mais agressivo com oponente, outro que prefere criar uma “guerra” com o moderador, ignorando o que foi negociado organização do debate. O que nunca se viu foi um candidato fazer tudo isto ao mesmo tempo. Trump claramente surpreendeu, mais uma vez, a sua equipa resolvendo ser… Trump.

O debate ficou marcado logo pela forma como ambos os candidatos escolheram entrar no palco e colocar-se perante os espectadores. Trump entrou lento e ocupando espaço físico, agarrou o púlpito com as mãos mostrando agressividade e firmeza.

Biden usou uma postura similar à de Obama, caminhando decidido para o púlpito abrindo os braços com um gesto de boas-vindas a Trump e depois fechou as mãos fazendo um gesto de boxeur, mostrando que estava pronto para a luta e só no fim da primeira pergunta é que a sua postura física igualou a de Trump, agarrando o púlpito com ambas as mãos.

Os primeiros minutos mostraram claramente a diferença de personalidades e dos sentimentos em jogo. Biden evitou olhar diretamente para Trump, sorrindo ou rindo várias vezes quando discordou dele. O recurso a esta estratégia visou transmitir três ideias: Trump não deve ser levado a sério, o que ele diz não tem relevância, vim aqui falar para os eleitores. Foi de resto a sua grande arma em momentos de mais acrimónia demonstrando maior eficácia na altura em que falou aos eleitores, ignorando os apartes de Trump.

Já Trump optou por uma postura de permanente combate. Uma postura agressiva, cabeça erguida, confiante e dominante, mantendo o olhar em Biden e fazendo os possíveis para evitar que o adversário mantivesse um discurso coerente, interrompendo-o sempre que possível. Trump olhou quase sempre para Biden e Wallace e muito raramente para a câmara, quase nunca sorriu.

O efeito foi tão eficaz que o próprio Wallace demonstrou a sua enorme frustração ao introduzir o segundo segmento com “let’s try to be serious about it”.

O segundo segmento era fundamental para Trump. Tinha de demonstrar força, domínio do tempo de intervenção e alimentar a ideia que Biden é o oposto: passivo, confuso, indeciso. Para tal redobrou esforços para impedir que Biden terminasse o seu raciocínio com permanentes interrupções, trazendo temas paralelos que obrigassem Biden a desviar o foco, e em boa parte foi bem-sucedido. O candidato democrata cedeu muitas vezes terreno e deixou-se levar pela avalanche de interrupções e diferentes temas; no entanto, Trump cometeu alguns erros muito graves, reagindo emocionalmente a qualquer sugestão de fraqueza, nomeadamente quando Biden sugeriu que a única pessoa a entrar em pânico durante a pandemia tinha sido o próprio Presidente dos Estados Unidos.

Se por um lado a linguagem corporal de Trump demonstrou que a sua equipa de preparação tem muito pouca ou nenhuma forma de garantir resultados, Biden por sua vez não conseguiu manter o sangue frio tendo perdido muitas vezes a sua linha de argumentação para responder a “apartes” do seu adversário.

Uma das conclusões a tirar é que é perfeitamente possível não respeitar as regras acordadas antes de um debate e destruir a estratégia adversária. Se o objetivo de Trump era eliminar qualquer hipótese de Biden fazer passar a sua mensagem, o candidato republicano foi em grande parte bem-sucedido.

O impacto mais relevante do confronto de quarta-feira reside na natureza e peso deste passo dentro do processo eleitoral norte-americano; o próximo terá de seguir os trâmites acordados sob pena de se tornar um aspeto irrelevante para a escolha eleitoral.

Os próximos embates serão necessariamente diferentes, as consequências que este último terá nas sondagens ditará o real sucesso das táticas adotadas pelos candidatos, ditará uma alteração na estratégia eleitoral. Aguardemos qual o preço ambos os candidatos irão pagar pelo péssimo serviço feito à democracia

Afonso Azevedo Neves, account director da AMPAssociates