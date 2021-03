Calendário-espetáculo

Em palco, com luzes e bonecada a acompanhar, um primeiro-ministro, quatro ministros e um secretário de Estado anunciaram, nas últimas horas, novos apoios para o "desconfinamento possível, com cautelas e a conta-gotas", num discurso armadilhado de avisos de que tudo pode recuar se voltarmos a portar-nos mal. Continua lá o dedo apontado na ponta da língua de António Costa, certo da obediência dos portugueses e pronto a dar-lhes ralhetes quando a coisa se descontrola - como quem abre aos filhos o bar lá de casa para os repreender quando apanham uma bebedeira.

O calendário segue a (falta de) lógica do costume: abrem já os cabeleireiros, como bens de primeira necessidade, e (vá lá) as livrarias, que nunca deviam ter fechado, as escolas vão abrindo suavemente, por ciclos, já no terceiro período. E aparentemente esfumou-se o risco de se juntar a maralha na palheta proporcionada pelo café recolhido ao postigo. Não há cá lógicas à medida para as dimensões radicalmente diferentes das várias regiões do país - já basta as Ilhas fugirem ao jugo do continente e autarquias como Cascais ameaçarem ser mais eficientes e chamar a atenção para o que corre mal no resto do mundo português.

Restaurantes, festas e viagens só depois da Páscoa, que quem nos governa não quer incentivar o lazer, que puxa ao convívio. É trabalhar e sem queixume, que mesmo isso é um luxo que não é para todos - quem tem emprego na hotelaria, na restauração, na cultura, nos serviços, nos eventos já leva um ano a cavar o sofá. Pouco importam a saúde mental e a qualidade de vida das famílias. E o buraco das empresas já é tão profundo que não será por mais um mês ou mês e meio sem clientes que a falência e o desemprego chegam mais depressa.

Pelo caminho, anuncia o governo com toda a generosidade, que haverá testes rápidos à covid que todos podem comprar a partir de hoje. A ideia é dar eficácia ao que se prega há um ano - sob patrocínio público e com pouco efeito: testar, testar, testar. E vai-se embandeirando os números da vacinação, que ainda não fechou sequer os primeiro grupos prioritários: pessoal de saúde e maiores de 80 anos.