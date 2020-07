Calor na política, frio nas empresas

Muitas das pastas quentes desta conjuntura pandémica, e desta legislatura, parecem concentrar-se nas mãos do ministro Pedro Nuno Santos. Da intervenção do Estado na TAP aos problemas e necessário reforço da ferrovia nacional, sem esquecer o novo aeroporto do Montijo e as guerras políticas nacionais e europeias – em pleno Conselho Europeu -, são temas que tem em mãos e sobre os quais fala na entrevista que, nesta edição, dá ao Dinheiro Vivo e à TSF.

Os dossiers que gere vão exigir negociações constantes com o novo ministro das Finanças, João Leão, a quem reconhece dureza negocial, mas diz “já estar habituado”, por ter sido Leão “a arma” secreta de Mário Centeno. Uma “arma” que terá de ser agora mais certeira já que o défice público deverá crescer maior do que os 7% previstos pelo governo. Com base em novos cálculos do Conselho das Finanças Públicas e na revisão de João Leão, o défice sobe para um intervalo que vai de 7,6% a 10,5% do produto interno bruto (PIB). A previsão é grave, bastante grave, mas não surpreende muitos economistas, tendo em conta o estado de apagão em que a economia entrou desde março.

Quando o Ministério das Finanças entregou a proposta de “orçamento suplementar” em junho, estava a apontar para um défice de 6,3% do PIB, mas o ministro das Finanças veio dizer agora que, por causa das medidas que a oposição conseguiu aprovar durante a discussão da proposta de lei, o desequilíbrio entre despesas e receitas vai acentuar-se.

As alterações introduzidas durante a discussão na especialidade “conduzem a um agravamento significativo do défice orçamental em cerca de 1,4 mil milhões de euros”, afiança João Leão. Não há almoços grátis e estes, com a oposição, vão custar caro, mas poderão, por outro lado, ajudar a mitigar uma crise social ainda mais profunda que se avizinha.

Com o aproximar do final do mês de julho, este é um momento de dor de cabeça não apenas para quem gere as finanças públicas, mas também para a maioria dos empresários e gestores, de todos os setores, que vão ter de tomar decisões para o pós-férias, esperando que o dinheiro de Bruxelas ainda chegue a tempo de salvar a economia.