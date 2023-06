Caminhadas e Podcasts

O verão já cá mora e deu logo sinais de vida. O calor faz-se notar, ao longo do dia. Mas, seja de manhãzinha seja ao fim da tarde, o mais provável será termos condições ideais para belíssimas caminhadas. Das 6.00 às 12.00 ou das 16.00 às 21.00, não nos faltará tempo para esticar as pernas e arejar a cabeça. Sem esquecer uma boa hidratação e talvez um suplemento, para restabelecer vitaminas e sais minerais.

Afinal, nem tudo é mau neste século. As cidades são exemplo disso. Cada vez mais concebidas e geridas com vista à qualidade de vida dos cidadãos, as paisagens urbanas têm melhorado substancialmente nas últimas décadas. Evitando a uniformização, cada bairro ou zona tem a sua vida própria; uma vida recuperada, gentrificada (no bom sentido do termo). Inspirada, por vezes, na sua identidade tradicional, noutras remodelada de forma a suscitar identidades novas. Não faltam cafés, jardins, mercados e feiras - graças a Deus, o shopping é uma aberração do passado. Por outro lado, as cidades estão mais harmonizadas com a natureza. Assim, ainda que o campo tenha atrativos insubstituíveis, todos estes fatores levam a cidade de hoje a ser uma alternativa satisfatória e prática, no que toca a desfrutar de caminhadas ao ar livre.

Dito isto, então, que percursos fazer?

Em Lisboa, deparei-me com a Rota da Biodiversidade, que vai do Jardim Vasco da Gama aos Jerónimos. Opções adicionais incluem a Zona Ribeirinha de Belém, Monsanto, Parque Ribeirinho Oriente, entre outras.

Já para os muitos portugueses que vivem em Londres, como é o meu caso, proponho: iniciar no The Hill Garden and Pergola, situado na North End Way e mandado construir por William Hesketh Lever, fundador da Unilever. Depois, ir até St. Pancras e visitar o Booking Hall Bar e Hotel. Passar pela Igreja de St. James, Spanish Place, monumento que combina diferentes tipos de gótico, na George Street. E terminar a volta no Club East India, o emblemático gentlemen's club fundado em 1849, na St. James Square. Como alternativa, sugiro uma passeata pelo Regent's Canal (não ficarão desapontados).

Quem nos fará companhia? Família e amigos são sempre bem-vindos. Mas, para quem aprecia momentos de reflexão e nutre a saudável arte de saber estar consigo mesmo, não faltam recomendações possíveis: música, audiobooks (a Audible, subsidiária da Amazon, está cada vez melhor) e, claro, podcasts. Aliás, é nestes últimos que nos vamos focar.

É sempre bom ouvir música, mas às vezes precisamos de mais envolvimento intelectual, aprender ou informar-nos sobre algum tema que nos entusiasme. Nesse caso, os audiolivros poderão ser uma boa solução, mas só os podcasts concentram tanta variedade de conteúdo num formato relativamente curto. Além disso, apresentam maior dinâmica, incluindo diversidade de vozes em diálogo, debate ou entrevista e informação atualizada. Assim, para tornar as nossas caminhadas ainda mais proveitosas, resolvi partilhar convosco uma seleção de três podcasts que combinam perfeitamente informação, humor e reflexões estimulantes.

Em primeiro lugar, recomendo o Off Script (Apple, Spotify). Apresentado por Steven Edginton, do The Telegraph, é uma autêntica preciosidade. Desde o wokismo à cultura do cancelamento, aos problemas da Rússia, as guerras culturais e políticas do nosso tempo são minuciosamente analisadas. Nesta série de entrevistas longas e sem filtros, Steven Edginton senta-se com pensadores renomados (Douglas Murray, Victor Davis Hanson, Yuri Felshtinsky), surpreendendo-nos constantemente com a sua eloquência.

Em segundo lugar, temos o Winston Matters (Apple, Spotify, The Spectator). É o podcast de Winston Marshall, músico de banjo e cofundador da banda britânica de folk-rock, Mumford & Sons. Em março de 2021, Marshall elogiou, no Twitter, o polémico livro Unmasked: Inside Antifa's Radical Plan to Destroy Democracy, escrito por Andy Ngo, jornalista americano de viés conservador. Resultado: foi cancelado. Numa primeira fase, ainda pediu desculpa. Mas, após um período de reflexão, durante o qual terá examinado "os seus pontos cegos (blindspots)", resolveu assumir frontalmente a sua posição. Saiu da banda e passou a colaborar com o The Spectator, onde lançou o seu podcast. Vale a pena ouvir, é leve e divertido, tem um humor crítico, inteligente e provocatório, desafiando frequentemente questões tabu da cultura vigente.

Por último, mas não menos importante, temos o Huberman Lab. O Prof. Andrew D. Huberman é um prestigiado neurocientista do Departamento de Neurobiologia, Psiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade de Stanford. Tem-se destacado pelos seus contributos no âmbito do desenvolvimento cerebral, neuroplasticidade, regeneração e reparação neural. O seu podcast visa divulgar as mais recentes descobertas da neurociência. De forma simples e pedagógica, Huberman explica-nos como funciona o nosso cérebro e o modo como as interconexões neurais se expandem pelos diversos órgãos do nosso corpo, influenciando as nossas perceções, comportamentos e saúde. Além disso, partilha connosco uma série de exercícios e práticas, com base nesse conhecimento, para que saibamos desfrutar de uma vida mais plena e saudável.

Portanto, já sabem, não se esqueçam de levar calçado e roupa confortáveis, algum protetor solar, água, smartphone, fones e... boas caminhadas!

Economista e investidor