Caminhar sobre a água

A sociedade ocidental parece hoje - desde há alguns anos - infetada por uma crescente, doentia e paralisante preocupação com o risco: a segurança tornou-se o seu principal valor, e uma espécie de religião, ensombrando todas as facetas da vida. Isso tornou-se avassalador durante a pandemia, mesmo em momentos em que o "discurso do medo" não era proporcionado, com prejuízo de outras preocupações práticas e morais, como as da liberdade, autogoverno, civilidade, privacidade, solidariedade e mesmo humanidade e dignidade, sob pretexto de um "bem comum" contra faturado. Foram precisamente o medo e o "safetyism"" que justificaram as múltiplas restrições à liberdade, lançadas pelos governos a coberto do "achatamento da curva", conjugadas com formas de vigilância que tendem a tornar-se cada vez mais "seguras", "preventivas" e tentaculares (à imitação do que acontece na República Popular da China). Entretanto, a cultura do medo está por todo lado. Somos continuamente ameaçados - nomeadamente pela OMS e pelo IPCC, por gurus de livrarias de aeroporto, e por pessoas como Bill Gates (presumo que por desfastio) ... - com agouros de calamidades incalculáveis, incontroláveis e inexoráveis.

Recentemente, Nials Ferguson elencou os diversos tipos de advertências - mais ou menos mirabolantes - que somos convidados a recear: para além de outras pandemias futuríveis e do holocausto ambiental e climático, propalado pelos profetas do milenarismo ecológico, deveríamos prevenir certas ameaças exógenas (como invasões alienígenas ou colisões astronómicas), ou endógenas (desastre nuclear, descontrolo caótico da engenharia genética, ciberguerras desaustinadas...).

Alguns destes riscos serão verosímeis e probabilizáveis, e devem ser politicamente precavidos. Mas é evidente que não é possível, nem desejável, eliminar das nossas vidas todas e quaisquer contingências, complicações, perigos ou dores. Classicamente, o medo era enfrentado como um desafio moral, em ordem à vida boa e plena, e arrostado por virtudes morais como a coragem, mas, nas últimas décadas, a influência de um certo reducionismo psicologista - que não deixa muito espaço para a virtude, amor à liberdade, idealismo e nobreza -, entre outras razões, conduziu a uma "desmoralização do medo" e, portanto, também da coragem.[1]

Em Da Democracia na América, Tocqueville registava que «até agora ainda não se encontrou ninguém (...) que defendesse a máxima segundo a qual tudo é permitido no interesse da sociedade». Depois, acrescentava que essa era uma «máxima ímpia, que parece ter sido inventada num século de liberdade para legitimar todos os futuros tiranos vindouros».

Como sabemos, isso aconteceu mesmo, acontece ainda hoje nos regimes autoritários, e pode vir a acontecer entre nós - nas democracias ocidentais - sob a forma de «servitude douce». Razão mais do que suficiente para recordar que direitos sem segurança não têm valor; mas que segurança sem dignidade e liberdade é abjeção.[2]

[1] Ver Gavin Jacobson, "Our age of anxiety. Why doom-mongering is back in fashion", TLS-Times Literary Supplement, 8 Feb 2019, pp. 3- 4.

[2] Ver Harvey Mansfield, Taming the Prince: The Ambivalence of Modern Executive Power, New York: The Free Press, 1989, pp. 205-206.

Professor na AESE Business School e autor do livro "Caminhar sobre a Água: Fé, Razão e Política"