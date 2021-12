Campanha de Natal em preparação eleitoral

Há dois anos, foi cozinhar uma cataplana de peixe ao programa que Cristina Ferreira tinha na SIC, agora foi mostrar a sua humanidade na Casa Feliz. E se em setembro vincou que um chefe do executivo deve "distinguir muito bem" estas funções das partidárias e não pode "estar em campanha de manhã à noite", António Costa não é de deixar créditos por mãos alheias. O governo pode estar à beira do fim, mas o seu líder está bem consciente de que vai de novo a exame, que ainda tem as valências de quem governa e que a covid o afastará dos abraços distribuídos em arruadas de janeiro. E por isso, enquanto a oposição esbraceja nos respetivos caos internos, pôs já toda a lenha no assador da campanha eleitoral que ainda não o é, chegando-se através do ecrã aos que vão às urnas dia 30 de janeiro e enviando os seus nomeados para anunciar boas novas em matérias a que nunca antes deu projeção.

Se há qualidades que António Costa tem, elas são visão e capacidade política - e isso vale ouro entre a maioria inapta. Mas não é de todo garantia de vitória nas urnas, como lhe mostraram as eleições perdidas para Passos Coelho logo depois da extrema dureza da austeridade imposta pela troika; como comprovou ao não conseguir chegar perto da maioria absoluta depois de quatro anos a dar tudo, incluindo aos parceiros à sua esquerda. E se, ao contrário do seu antecessor no governo, Costa até beneficiou com esta crise - em vez de impor vendas, cortes e poupança radical, desta vez a Europa disparou bazucas de dinheiro, esqueceu os limites da dívida e do défice, segurou os juros no zero e até comprou dívida em massa -, esse intervalo de alívio pode estar a chegar ao fim.

Nesta semana, num contexto ainda de covid, mas já com alguma recuperação das economias europeias mais fortes, com os preços da energia, das matérias-primas, da logística em picos, com a desconfiança de que a inflação não é passageira mas estrutural, Christine Lagarde fez o discurso que todos temíamos. Sinalizou a data em que o BCE vai pôr fim ao mais agressivo programa de estímulos alguma vez disponibilizado aos países do euro - e é já daqui a três meses, ainda que se mantenham alguns resquícios de ajuda para evitar os efeitos dramáticos de um corte radical. Não é difícil antecipar que a tempo se seguirão subidas nas taxas de juro e o regresso das linhas vermelhas, mesmo que as instituições tenham amaciado os fundamentos do Tratado de Maastricht.

Péssimas notícias para um país há demasiado tempo no buraco do crescimento anémico - se agora o Banco de Portugal antecipa uma evolução de 4,8% a mais no PIB é porque a queda no ano passado foi histórica, de 8,4%. Para um país com uma dívida significativamente superior à riqueza que produz (135% do PIB, que a OCDE vê chegar a 150% em 25 anos). Para um país que aumentou a despesa permanente, incompreensivelmente assumindo o maior número de funcionários públicos de sempre quando trabalha a digitalização (acima de 730 mil pessoas). Onde a pandemia atirou mais 200 mil pessoas para a pobreza, com a taxa de risco no valor mais alto de sempre, a atingir quase 20% dos portugueses, metade deles trabalhadores.