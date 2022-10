Carros usados, as leis de mercado prevalecem sobre a lógica?

Pela primeira vez, em mais de 100 anos de mercado automóvel, assistimos a um fenómeno que podemos considerar como absolutamente inusitado. O valor dos carros usados tem vindo a subir, contrariamente ao que seria esperado.

A mais elementar das leis de mercado, a lei da procura e da oferta, prevalece sobre qualquer conceito lógico que tenhamos assumido como básico. Até este momento, uma viatura veria o seu valor depreciado com o tempo, no entanto, a lei da oferta diz-nos que a escassez de um determinado produto, face à sua procura, leva a que o seu preço aumente.

O inesperado evento da escassez dos semicondutores, agravado com a guerra e com a falta de algumas matérias-primas utilizadas no fabrico das viaturas, tem levado a enormes atrasos no fabrico de automóveis o que, por consequência, tem originado tempos de espera extremamente longos para o consumidor final. Esta falta de produto gerou um incremento significativo nos preços, tanto nos carros novos como nos usados.

As consequências da falta de carros, por graves quebras na cadeia da produção, muito rapidamente se alastraram, também, ao comércio de viaturas usadas. Se numa primeira fase o comércio de usados aproveitou a oportunidade da escassez de viaturas novas, depressa percebeu que esta crise o iria afetar.

Sem carros novos nas gestoras, nas rent-a-car, nos concessionários, os comerciantes deixaram de ter as fontes que lhes alimentavam a renovação de stock. A conjugação destes fatores levou a que viaturas usadas aumentassem o seu valor na ordem dos 20%, ao longo do último ano, tanto em Portugal como no mercado europeu. Segundo dados da AutoScout24, os carros custam, em média, mais 18% do que se pagaria em anos anteriores.

Este fenómeno deverá continuar em 2023, uma vez que as projeções mais otimistas apontam para que o episódio da escassez dos semicondutores e das quebras de abastecimento em matérias-primas - como o cobre, o néon ou aço e agora também o vidro, fruto da quantidade enorme de energia necessária para a sua produção - apenas deverão começar a dar sinais de recuperação no segundo semestre do ano e que, muito provavelmente, apenas estará normalizado no primeiro semestre de 2024.

Seja por fatores relacionados com a inflação: o aumento das taxas de juro ou pelo muito acentuado incremento dos preços das viaturas usadas, o mercado começa agora a dar sinais de retração na procura, não se fazendo sentir no imediato o efeito nos preços.

Roberto Gaspar, Secretário-Geral da ANECRA