Carsharing desempenha um papel decisivo na inovação da mobilidade elétrica

O carsharing em modalidade free-float, tal como a apresentamos, é um fator-chave na inovação social da mobilidade elétrica. Cada vez mais estamos convencidos de que o futuro do carsharing é elétrico. Não apenas porque a mobilidade elétrica e o carsharing têm o mesmo objetivo estratégico: tornar as cidades num lugar limpo para se viver. A questão é mais importante. O pré-requisito é um “sistema global de mobilidade elétrica”, incluindo a condução puramente elétrica com a interação de vários componentes – da bateria à experiência do cliente, das redes elétricas à infraestrutura de carregamento.

Do ponto de vista das cidades, o desenvolvimento de uma infraestrutura de carregamento continua a ser uma atividade subsidiada. Enquanto o número de proprietários de veículos particulares com carros elétricos permanecer insuficiente, as estações de carregamento não serão utilizadas em plena capacidade. No entanto, o comprador particular opta por não comprar um veículo elétrico, porque as infraestruturas de carga existentes não são suficientes para garantir o uso do veículo de acordo com suas necessidades diárias. Então, quem dará o primeiro passo?

O carsharing de carros elétricos pode ser uma solução para esse problema. Por um lado, empresas que prestam este serviço podem fornecer informações importantes sobre fluxos de tráfego interno, comportamento dos carregamentos feitos pelo cliente e, como tal, indicar a melhor localização para as estações de carregamento. Por outro lado, o desenvolvimento paralelo de infraestruturas de cobrança e estacionamentos elétricos de self service pode garantir o uso criterioso da rede de cobrança desde o início.

Exemplo disto, é a cidade de Hamburgo que foi pioneira nessa forma de cooperação – com a assinatura de um acordo de princípio com a Daimler AG, o acordo passou pela cooperação para a implementação da infraestrutura de carregamento elétrico em Hamburgo, enquanto se desenvolvia o estacionamento de self service na cidade.

Com infraestruturas inteligentes, as cidades desfrutam de outros benefícios. Hoje, uma infraestrutura de carregamento ideal já é uma condição necessária para incentivar cada vez mais pessoas a usar um veículo elétrico e, portanto, reduzir a poluição do ar nas cidades.

Quando um cliente usa um carro elétrico, a reação é sempre positiva: “funciona”.

Já há algum tempo que a mobilidade elétrica tem sido mais adequada ao uso diário do que as pessoas pensam. A autonomia dos carros já é suficiente para mais de 99% dos motivos de uso destes veículos, em áreas urbanas. Além disso, os veículos elétricos são sinónimo de prazer de condução, aliviam a consciência ecológica e são mais silenciosos. Cada vez mais, os condutores descobrem que um veículo elétrico é uma alternativa real ao motor de combustão.

Como exemplo, é de referir que desde o início da nossa operação em Lisboa, os veículos elétricos já percorreram uma distância de cerca de meio milhão de kms na capital portuguesa e no inquérito feito, em fevereiro, ficou claro que o não só o carsharing está em franco crescimento como, em muitos casos, o primeiro contacto com os carros elétricos foi feito através do carsharing (75% conduziram um carro elétrico pela primeira vez com a Share Now).

Cada vez mais as empresas, sejam start-ups ou empresas estabelecidas, estão envolvidas na mobilidade elétrica. O resultado são abordagens inovadoras e novos conceitos que têm aparecido, e que tão recentemente foram destaque no Web Summit. Enquanto exemplo de uma ação que pode ser desenvolvida, e deixando a sugestão em cima da mesa, é a boa comunicação entre estações de carregamento e os veículos. Ao usar carros elétricos diariamente – seja particular ou de carsharing – é crucial saber onde se encontra a estação de carregamento mais próxima, para carregar e estacionar o veículo elétrico. Em cooperação com outras entidades, as empresas de carsharing podem colaborar no desenvolvimento do caminho para dar resposta a esta necessidade.

A mobilidade elétrica tem, assim, grande potencial para transformar o sistema de transporte. Em relação ao uso privado, o carsharing é um grande passo à frente na mobilidade elétrica. A Share Now é parceira de várias empresas no campo da mobilidade elétrica, seja para tornar as baterias mais eficientes, seja para instalar infraestruturas ou para tornar a tecnologia mais “inteligente”.

João Oliveira é diretor-geral da SHARE NOW em Portugal