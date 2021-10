Centros comerciais: uma nova oportunidade

O mundo mudou. Após 18 meses singulares e imprevisíveis, assistimos à consolidação de algumas mudanças nos hábitos de vida que fazem agora parte do novo normal.

Em alguns casos a pandemia serviu de acelerador de mudança para aquilo que, no período pré-covid, eram indicadores de tendências. O teletrabalho é provavelmente a face mais visível dessa alteração de hábitos, que tem impacto em várias áreas como os transportes e a mobilidade, o mercado imobiliário - especialmente escritórios -, ou o consumo.

Se olharmos para alguns dados no sector do retalho, e em especial para indicadores relevantes para os centros comerciais, percebemos também alguns desses impactos.

O tráfego pós-confinamento (entre junho e setembro), na generalidade dos centros comerciais, mantém-se estável quando comparado com 2020 mas desce quando comparado com 2019. Por outro lado, nas vendas, assistimos a um incremento, embora com velocidades de recuperação distintas consoante os setores de atividade. O tempo médio de visita aos centros comerciais também diminuiu.

Estes dados parecem apontar para uma alteração comportamental. Os consumidores estão mais racionais e a customer journey alterou-se.

O processo de compra é um momento de conveniência, mais do que uma experiência de lazer. O ticket médio - valor médio gasto em cada transação por cliente - aumenta por via da redução de tráfego e um dos motivos de visita - passeio no centro comercial -, que existia no período pré-covid, diminui. Os clientes reduziram a compra por impulso. (O impacto no rendimento disponível dos consumidores é também uma variável decisiva para compreender esta alteração).

Apesar de estarmos ainda a tentar perceber se este é de facto o novo normal, a verdade é que o negócio dos centros comerciais terá de se adaptar e corrigir modelos antigos. A estratégia comercial, e o tenant mix - a organização e o peso relativo de cada um dos sectores nos centros - bem como o marketing terão de ser revistos. Há insígnias que irão perder atratividade e outras que irão transformar-se nas novas âncoras.

O marketing terá de voltar a olhar para as novas personas em contexto pré-covid. A alteração de hábitos de consumo das novas gerações, que era já uma tendência nos últimos anos, foi agora acelerada. À relação preço-qualidade, acrescentaram-se variáveis como a sustentabilidade, a digitalização, a gentrificação, a personalização (fim do one-size-fits-all), e a mobilidade, que trazem uma nova complexidade para o comércio a retalho em formato integrado.

Os centros comerciais continuarão a fazer parte dos hábitos de vida das pessoas mas esses hábitos mudaram.

A redução de tráfego, da frequência e duração de visita não são ameaças mas sim oportunidades de adaptação do espaço comercial, de forma a responder às necessidades dos visitantes. É necessário adaptar o negócio a essa mudança e a essas novas necessidades. Este é o momento certo. Uma oportunidade única para refazer o match entre a procura e a oferta, de forma a que os Centros Comerciais continuem a ser percebidos como locais seguros, confortáveis e que melhoram a qualidade de vida das pessoas.

José Galvão, Coordenador de Gestão de Centros Comerciais da MVGM Portugal