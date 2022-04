Os dados mais recentes sobre o mercado de trabalho na região Norte, referentes ao último trimestre de 2021, apesar de estarem em linha com os indicadores nacionais, dão alguns sinais de especial preocupação. O mais grave é mesmo o desemprego de longa duração - pessoas que não têm trabalho há mais de um ano - indicador que disparou 32,2% face ao período homólogo de 2020. Este crescimento exponencial é alarmante, na medida em que reflete um problema mais estrutural que conjuntural, e representa mais de 52% do total de população desempregada em toda a região.

Este fenómeno justifica que sejam acionados os sinais de alarme, por diversos motivos. Desde logo, porque está associado a uma realidade de subqualificação profissional e baixos níveis de escolaridade, que não tem solução eficaz a curto prazo. Por outro lado, existe o fator da subsidiação do desemprego, que continua a fazer o seu caminho através de medidas excessivamente garantistas - formações financiadas, por exemplo - que ajudam, não a resolver o problema, mas a perpetuar o afastamento do mercado de trabalho.

O quadro de incentivos à requalificação e integração de desempregados de longa duração deve existir e, na medida do possível, ser reforçado. Mas seria de grande utilidade que ele fosse sobretudo dirigido às empresas, mais do que ao "utilizador final", porque são aquelas que melhor podem corresponder ao desafio da reintegração do cidadão desempregado e da sua valorização social. Na mesma linha, os apoios individuais também deveriam responsabilizar mais os seus beneficiários, exigindo - como nos países nórdicos - uma procura ativa de emprego, formação em contexto de trabalho e cumprimento de objetivos mensuráveis.

Nada disto é estigmatizante ou moralista, como tantas vezes se apregoa. É apenas razoável, sensato e consequente. O IEFP e outras entidades financiadas pelo Estado não podem continuar a ser centros de desemprego. No caso da região Norte, em particular, os números já mostram a urgência de combater este fenómeno, sob pena de se tornar socialmente insustentável.