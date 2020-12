Cereja estragada em bolo-rei podre

A época devia ser de esperança, mas num ano como 2020 é verdadeiramente difícil ver luz ao fundo do túnel sem pensar que é o comboio que vem contra nós. Nem mesmo o frágil alívio que o governo deu aos portugueses para passarem em família os dias de Natal - de máscara posta, sem afetos nem ajuntamentos, sem a tentação de se alegrarem e perderem de vista a ameaça da covid - ajuda, quando as condições são tantas e as restrições apenas suspensas pelo mínimo.

Perante a contagem diária de vítimas da covid - todas as outras doenças foram obliteradas das prioridades e preocupações do país, AVC e cancros incluídos -, o tom das autoridades quando falam na necessidade de achatar a curva e ameaçam punir quem quebre as regras de afastamento e recolhimento afasta os poucos que poderiam ter ainda conservado coragem para, com as devidas cautelas, passar pelas lojas ou comer em restaurantes.

Dia 26, regressa o confinamento, mais forte e mais controlado do que nunca, para assegurar que os estragos de Natal ficam mais ou menos controlados a nível sanitário. António Costa não quis vestir a pele de Grinch e entreabriu a porta à Consoada em família, mas em nada ajudou aqueles que já estão debaixo de água, afogados em moratórias, com salários e contas por pagar e sem perspetiva de ver entrar clientes pela porta. Aqueles a quem deixa ter a porta aberta, mas assegurando que não há quem por ela passe.

A estes - comércio, turismo, eventos, cultura -, resta a cereja podre no bolo-rei estragado deste ano de 2020: depois de um verão miserável, as festas mais austeras de sempre, com pouca comida e menos presentes, ou seja, reduzindo o consumo a níveis que se preveem históricos, com inevitáveis consequências para as empresas. A quem ainda acredita que as empresas são entidades distantes, obscuras e focadas no lucro, talvez mereça a pena lembrar que sem empresas não há emprego, não há produção, não há dinheiro arrecadado pelo Estado sob a forma de impostos para redistribuir por quem mais precisa, para pagar aqueles que o Estado emprega, para garantir pensões e prestações sociais.

Com a perspetiva de chegada da vacina - e eventuais medicamentos para tratar a covid -, dos fundos da bazuca europeia e a manutenção dos juros colados ao chão, ficamos com a esperança de que 2021 traga dias verdadeiramente melhores.