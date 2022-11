Agora que a China venceu as eleições brasileiras, falemos de perseguição. Muitos a sentem hoje e sentirão ainda mais nos tempos que se aguardam. Refiro-me, sobretudo, aos cristãos do século XXI. Cerca de 340 milhões são discriminados ou vítimas de ações persecutórias, incluindo prisão, tortura e morte.

Segundo o Pew Research Center, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, com um número crescente de vítimas nas últimas décadas e tendência para aumentar. Por isso, o Santo Padre tem alertado para o facto de existirem, nos nossos dias, mais mártires que nos primórdios da Igreja. No entanto, quando em causa está a China, o Vaticano parece esquecer-se desta realidade. Assinado em setembro de 2018 e acabado de renovar há menos de um mês, o acordo entre a Santa Sé e a República Popular da China obriga o Papa a sujeitar-se às escolhas do partido comunista, ao nomear bispos.

A interferência do poder secular no poder espiritual sempre existiu. Quantos reis não condicionaram nomeações episcopais? Alguns chegaram a instituir e destituir papas. Os franceses até inventaram uma teoria política (galicanismo) apenas para justificar a irresistível teimosia do poder terreno em dar a César o que é de Deus. Mas, claro, nenhum deles - incluindo César - era comunista, ateu e líder de um regime totalitário. Se os Césares desta vida sempre quiseram o que é de Deus, Xi Jinping quer o que é de César, Deus e arredores.

Porque, então, a Santa Sé se sujeitou a um acordo destes, compactuando com os martirizadores em detrimento dos próprios mártires? Será ingenuidade? Será traição? Não sabemos. Mas, ao que parece, o Vaticano já teve melhores dias.

Acérrimo crítico do acordo, o Cardeal Zen encontra-se preso desde maio, estando neste momento a ser julgado pelo terrível pecado de ter ajudado manifestantes reprimidos nos protestos democráticos de Hong-Kong. Quem o prendeu foi John Lee, o boy de Xi - ex-secretário da Segurança, responsável pela selvajaria que caracterizou a resposta policial aos protestos, em 2019, e pela aplicação das medidas antipandémicas à moda chinesa, até 2022. Agora é Chefe Executivo da referida Região Administrativa. Pena é que este herói da barbárie nutra tamanha fobia a cardeais nonagenários.

Economista e Investidor