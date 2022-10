CFO, o líder da revolução sustentável

O Chief Financial Officer (CFO) ou Diretor financeiro desempenha um papel fundamental no que diz respeito à mudança de paradigma que tem por base tornar uma empresa mais sustentável. A criação de medidas e o cumprimento dos objetivos definidos é, não só crucial para o nosso planeta, como também se mostra uma mais-valia para as empresas. As questões de Environmental, Social and Governance (ESG) são cada vez mais importantes para as empresas como motor de crescimento empresarial. Dentro das organizações, o CFO é uma das entidades principais que poderá liderar esta mudança de paradigma, uma vez que detém uma visão global do negócio e é quem tem as competências necessárias para conduzir a empresa numa transição sustentável.

Para as empresas, as principais vantagens da definição e cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável passam por uma melhoria no seu desempenho económico e pelo aumento do seu valor na bolsa, uma vez que são mais apelativas tanto para os analistas como para os fundos de investimento e, por fim, pelo cumprimento de critérios que se mostram cada vez mais importantes para o acesso ao crédito e, no caso de empresas B2B, para ganhar concursos públicos e privados.

Atualmente, a sustentabilidade, como motor de desenvolvimento empresarial, e o aumento do valor das empresas da bolsa, são duas vantagens que dependem muito dos stakeholders. Tanto os acionistas, como os clientes, os funcionários e as comunidades, têm influência na nossa sociedade, sobretudo nas empresas, e é esperado que estas tenham um papel cada vez mais ativo na descarbonização do planeta, que terá um impacto direto na tomada de decisão no investimento de capitais nas empresas. Toda esta informação vem provar como, hoje em dia, para as empresas, o valor sustentável está lado a lado com o valor económico no que diz respeito à valorização de uma empresa. Existem cada vez mais empresas cujo lucro deixou de ser o objetivo final, que adotaram o nome de empresas B Corp.

Quando falamos no acesso ao crédito, já vários bancos deram o primeiro passo. Aliás, muitos deles aderiram ao programa da ONU, o "Net-Zero Banking Alliance", que tem como objetivo atingir emissões zero até 2050 nas suas carteiras de empréstimos e investimentos. Os bancos devem também analisar as classificações de critérios ESG e, com base nesses critérios, garantir às empresas mais sustentáveis uma maior facilidade em aceder ao financiamento. A mesma questão se passa com o acesso à adjudicação de concursos para empresas Business to Business (B2B), já que cada vez mais entidades públicas e privadas consideram a classificação ESG como um fator determinante na adjudicação de contratos.

Definir objetivos e demonstrar resultados de sustentabilidade é uma condição cada vez mais importante em termos empresariais e uma responsabilidade cívica das nossas empresas, não só para com os nossos clientes, mas para todos nós como cidadãos.

António Branco Mouro, CFO da Minsait em Portugal