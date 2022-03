Chamada para a ação

Revejo o título do meu livro "Onde está o Líder?" e retiro-lhe o ponto de interrogação. A invasão da Rússia à Ucrânia colocou o mundo em estado de alerta e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, depois de um discurso claro, emocionante e inspirador de apelo ao povo russo para que combata esta invasão, emerge como o líder que ansiamos ou, para outros, como o herói de um imaginário longínquo.

Independentemente do que venha a acontecer - e cada vez mais a realidade nos mostra que devemos estar preparados para o inesperado - Zelenskyy tem demonstrado as qualidades que em tempos de turbulência desejamos ver num líder. A coragem, a determinação, a clareza da mente que lhe permite apontar um caminho para o seu povo, o estar no terreno ao lado dos seus, são competências fundamentais num líder e que nos trazem conforto a todos.

O seu discurso mostra-nos uma capacidade de comunicação exemplar que, como sabemos, conta muito na hora de mobilizar as pessoas para a acção. Com uma apresentação formal, ao contrário do que tem sido habitual quando se dirige aos seus, começou por descrever a situação com ênfase no "Eles", o silêncio do adversário quando lhe telefonou, as justificações dadas "pelo vosso líder" para a invasão, para de seguida colocar a tónica no "Nós", tudo o que os dois lados partilham e têm em comum e tudo o que os dois lados e o mundo têm a perder com o conflito. Não hesitou em expor o "Eu", o seu passado e os seus antepassados e mostrou como a realidade pode ser sempre vista de ângulos diferentes quando uns veem a destruição onde outros estão a querer construir. Evidenciou como culturas diferentes não têm de olhar-se como "nós" e "eles", nem tão pouco constituírem-se como entidade única, mas podem ser mutuamente enriquecedoras. A diversidade não é uma razão para a inimizade. E para terminar, a defesa do seu país que levará até ao fim, a defesa não o ataque.

Com a sua ação Zelenskyy conseguiu ainda o que nos parecia impossível: unir o mundo contra um alvo comum.

Uma grande lição que - caso nos venha a ser permitido - pode vir a ser um estudo de caso em muitos programas de liderança.

Consultora em pesquisa e desenvolvimento de talento

www.dpaconsultoria.pt