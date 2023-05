Chega de poesia de negócios no LinkedIn

Uma frase que anuncia a maior lição de vida que o autor já viveu. Duas palavras de contexto.

Espaço.

Espaço.

Três frases curtas e a extracção incipiente de moral da história. No final haverá mais. Preparem-se. Ele vai contar algo incrível.

Este formato de publicação no LinkedIn tornou-se comum nos últimos anos e é adorado pelo algoritmo de recomendação da plataforma. Um profissional, normalmente homem e numa posição ou de poder ou de empreendedorismo em série, escreve sobre algo incrível que lhe aconteceu naquela semana.

Pode ser um episódio na sua empresa, um encontro furtivo numa viagem de negócios que se transformou numa ideia brilhante, ou uma situação difícil da qual é possível tirar ilações importantes. Usa frases curtas e faz parágrafos a cada uma ou duas, quebrando a leitura numa cadência que lembra a poesia. O mecanismo empresta uma aura de individualismo autoral ao que está a ser lido. A publicação é longa, termina com uma lição e uma chamada à acção, e desencadeia um festival de gostos, aplausos e comentários. O LinkedIn apercebe-se que tem ali ouro, recomenda o post e este torna-se viral.

Um jornalista da Bloomberg cunhou o estilo como "broetry", a poesia dos "bros" de negócio que vivem constantemente pasmados com o seu próprio brilhantismo. Os textos tresandam a pseudo intelectualismo, bazófia mascarada de modéstia e pseudo auto-consciência. Atingiu-se um pico tal que nalguns cantos desta rede profissional de negócios passámos a uma realidade paralela, em que a vontade de imitar os bros desemboca em falta de noção.

Tomemos o exemplo recente de um director associado da Deloitte, Neerabh Mehrotra, que decidiu escrever uma publicação sobre um livro que leu e do qual quis extrair lições de negócios. O post, que se anunciou como "inspiração para a sexta-feira", incluía uma lista numérica (que o algoritmo adora) de qualidades imperativas do sujeito do livro: um visionário carismático, um orador magnético, extremamente confiante, muito intelectual, e virado para a acção maciça. Terminava com um moral da história onde se lia que toda a gente tem coisas boas e más e depende de nós usá-las para influenciar os outros.

Nada disto seria notável se o sujeito de quem Mehrotra falava não fosse Adolfo Hitler, o ditador fascista que matou mais de seis milhões de pessoas e quase destruiu toda a Europa na II Guerra Mundial. Este director da Deloitte achou mesmo que podia extrair lições para a vida profissional a partir de um livro sobre as características de Hitler. Será isto o oposto do reductio ad Hitlerum?

É claro que a publicação causou escândalo e Mehrotra apagou-a, substituindo-a por um pedido de desculpas sem sombra de contrição ou vestígio de noção. O autor parece não ter percebido o efeito negativo que a publicação inicial teve. Nenhuma delas está disponível neste momento, e a própria conta de LinkedIn desapareceu. É possível que a Deloitte lhe tenha mostrado a porta de saída também, dada a demonstração de insensibilidade e incapacidade de avaliação.

O exemplo de Mehrotra é de fazer cair o queixo, mas faz parte de uma onda que domina os círculos de poder e onde tudo pode ser tornado positivo. Lembro-me da publicação de um CEO que escreveu em formato "broetry" sobre o despedimento em massa que foi "forçado" a fazer na sua empresa, de como isso o afectou e como foi sua responsabilidade, de como aprendeu com os seus erros. Zero palavras para os funcionários que foram para a rua.

Outro usou a invasão da Ucrânia como gancho para promover a sua empresa, que estava a "invadir" a indústria de eventos da Amazon. Outro reflectiu sobre a beleza da comunidade que ajudou a sua mulher e o seu recém-nascido em estado crítico, porque ele tinha obrigações a que não podia faltar no Arizona.

É uma espécie de cruzamento entre o "ethos" agressivo de Silicon Valley e a positividade tóxica do Instagram, uma forma de estar que procura incessantemente lucrar com a centrifugação dos factos. Às vezes, não há nada de positivo a retirar de uma pessoa ou de um acontecimento e podemos deixar as pessoas que são afectadas falar. A honestidade é melhor que a bazófia encapotada. E nem tudo tem que ser uma lição de vida para vender ao algoritmo.