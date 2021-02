China: De fábrica para consumidor do mundo

Durante anos, a China adotou um modelo de desenvolvimento económico focado na exportação, assente essencialmente na sua alta capacidade produtiva de bens de baixo custo e pouca tecnologia.

Beneficiando inicialmente da vasta mão-de-obra barata existente no país, de um ecossistema de negócios pouco regulamentado e de políticas internas de incentivo à produção, foi-se assumindo ao longo dos anos como a "fábrica do mundo".

Do ponto de vista económico, esta estratégia contribuiu para um crescimento interno assinalável e de grande velocidade e permitiu que se estabelecesse como uma das principais economias mundiais. Criou emprego, modernizou o país, desenvolveu infraestruturas, melhorou a qualidade de vida, gerou riqueza, reduziu a pobreza e viu surgir uma robusta - e consumista - classe média.

Transição do modelo de desenvolvimento

No entanto, a longo prazo e além de outras consequências negativas, este modelo de crescimento económico não só criou uma situação de indesejada dependência da procura internacional - suscetível a eventuais fatores de instabilidade globais - como teve também um impacto ambiental dramático para o país.

Em paralelo, o desenvolvimento e consolidação do sistema regulatório interno (laboral, fiscal e ambiental), a industrialização de países vizinhos no sudeste asiático - com custos de mão-de-obra muito baixos - e a sua recente ambição de se tornar líder global em indústrias inovadoras e tecnológicas, incentivando internamente a produção especializada e focada na alta tecnologia, contribuíram para que a China se tornasse hoje bem menos competitiva na manufatura de produtos de menor valor acrescentado.

Por outro lado, com a ascensão da classe média e o aumento dos salários, a China não só melhorou a qualidade de vida da sua população como criou um enorme mercado interno, altamente consumista, o que por sua vez impulsionou ainda mais a atividade económica. Esta transição para uma economia orientada para o consumo de bens e serviços parece ser agora a estratégia do poder central para alcançar um desenvolvimento económico sustentável e de qualidade, que contribua para que o país possa ser mais autossuficiente e harmonize sua capacidade de manufatura com a procura realmente existente.

Características do Mercado Interno

A China tem 1,4 mil milhões de habitantes. Atualmente, já existem mais bilionários e mais empresas parte do Fortune 500 neste país do que em qualquer outro no mundo, a que se junta uma classe média que ascendeu e que, culturalmente e com o aumento do seu poder aquisitivo, se tornou ávida de consumo.

Com a pandemia e o facto de a China ter sido o primeiro país a sofrer e, por sua vez, a recuperar dos efeitos do Covid 19 e a regressar a uma trajetória de crescimento, a trend do exponencial crescimento do mercado de consumo chinês e do aumento da produção de bens e serviços voltados para o mercado interno, que já se previa que viesse a desenvolver-se nos próximos anos, foi largamente acelerada. Inclusivamente, as oportunidades geradas por esta situação estimularam muitas empresas - chinesas e estrangeiras - a priorizar a China como seu consumidor final.

Um dos melhores exemplos para demonstrar a dimensão do mercado e o apetite dos consumidores chineses é o Singles Day, ou 11 do 11 (o equivalente chinês da Black Friday). Os números das movimentações financeiras do Singles Day aumentam a cada ano, sendo já o maior festival do mundo dedicado exclusivamente para compras, e mesmo em 2020 não foi diferente. De acordo com dados publicados pela CNBC, no ano passado os gigantes do e-commerce chinês Alibaba e JD.com acumularam vendas nas suas plataformas, nesse dia apenas, de impressionantes 115 mil milhões de USD.

Que esperar do futuro?

Se tivermos em conta aquela que é hoje a realidade interna e os hábitos de consumo do mercado doméstico, não é desproporcionado dizer que a China já é mais o consumidor do mundo do que a fábrica deste.

Considerando que está cada vez mais a assumir um papel central no sistema mundial e que se espera que a sua economia seja maior que a dos Estados Unidos até ao final desta década, a transição para uma economia de consumo de bens e serviços é crucial tanto internamente, para o gigante asiático, como de extrema importância para a estabilidade da economia a uma escala global.

Do ponto de vista estrutural, é inegável que a China enfrenta, e enfrentará, diversos desafios para realizar com sucesso esta transição para um modelo de crescimento mais sustentável. É uma tarefa de grandes proporções, assim como tudo no país. Contudo, se pensarmos naquelas que são as características do modelo de "socialismo com características chinesas", na influência dos líderes chineses na condução dos destinos do país e no seu público compromisso com um projeto de crescimento que possa continuar a garantir o progresso e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade interna, é muito razoável esperar que se há nação que o conseguirá fazer com sucesso, será esta.

International Business Lawyer, Bonnard Lawson, China Desk