Cidade dos 15 minutos vai ser um conceito possível em Lisboa

O conceito da cidade dos 15 minutos é relativamente recente, pelo que é normal que ainda possa ser desconhecido para alguns. Ainda assim, a compreensão do conceito é bastante simples e prática.

Na sua génese, pretende-se que os residentes de uma (pequena) cidade ou empreendimento que fica dentro de outra cidade maior possam ter acesso a qualquer serviço, a pé ou de bicicleta, em menos de 15 minutos. Neste raio, os moradores deverão ter ao seu dispor escritórios, escolas, serviços médicos, espaços de comércio e de lazer. Não se trata, naturalmente, de um modelo rígido, sendo que este período temporal deve ser adaptado ao caso específico de cada cidade.

Nos últimos dois anos, nomeadamente desde o final da pandemia, a cidade dos 15 minutos - criada em 2016 por Carlos Moreno e usada como bandeira na campanha para a reeleição de Anne Hidalgo em Paris, em 2020 - tem ganho mais adeptos. Seoul, por exemplo, anunciou no último ano um empreendimento imobiliário que pretende ser a cidade dos 10 minutos.

Portugal tem acompanhado estas tendências que visam contribuir para a melhoria das nossas cidades. O Campo Novo é o exemplo de uma minicidade de 15 minutos ou, sendo mais realista, de 5 minutos. Isto porque, no mesmo complexo, os residentes e trabalhadores vão poder viver, trabalhar e fazer as suas compras, beneficiando também de acesso direto a uma das principais ciclovias da cidade, da proximidade de espaços verdes e de estruturas desportivas, de ensino e de saúde.

Este modelo tem a virtude, mas também a grande qualidade, de transformar estruturalmente a mobilidade nas cidades atuais, fazendo com que esta se centre nas pessoas e não nos carros. Trata-se de um modelo de crono-urbanismo, onde a gestão das cidades se faz com base no tempo e em que a qualidade de vida é inversamente proporcional ao tempo investido nas deslocações, tanto mais se estas forem feitas em automóveis privados.

Para as populações, o conceito da cidade dos 15 minutos traz como vantagens o tempo ganho em percursos mais curtos, custos inferiores de deslocação (por não exigirem carro privado), benefícios para a saúde física e mental que resultam das deslocações a pé ou de bicicleta e a redução dos níveis de stress. Por seu lado, as cidades têm também muito a ganhar, desde logo pela redução nas emissões de CO2 e poluição sonora dos carros, assim como pelo menor congestionamento de tráfego.

Por último, mas muito importante na era digital em que vivemos e onde as relações sociais diretas e presenciais se têm vindo a perder, este modelo contribui para promover as relações sociais dentro da comunidade, em que os vizinhos se passam a cruzar e a interagir nas suas deslocações e se encontram nas diferentes estruturas de lazer e comércio. Será como voltar ao estilo de vida das vilas ou aldeias, mas dentro da cidade. Contudo, é importante referir que os promotores privados não podem ser os únicos agentes desta mudança tão importante para uma melhor gestão das nossas cidades, embora desempenhem um papel essencial a esse nível. Só através da interligação de esforços entre investidores privados, entidades públicas e outros agentes podemos transformar Lisboa numa verdadeira cidade dos 15 minutos.

Marta Esteves Costa - Investor Relations Director da Norfin