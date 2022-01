Cinco desafios para os gestores em 2022

"2022 vai ser um ano espetacular!", pensam todos os que gostam do risco. Os outros têm motivos para estar aflitos.

A incerteza que envolve os CEO tem contornos geopolíticos, económicos, sociais e científico-tecnológicos. Por tudo isto, antevemos que 2022 vai ser um ano incrível e há cinco temas que podem ter um maior impacto no dia-a-dia dos decisores das empresas em Portugal.

Comecemos pelo mais premente: como agir perante a inflação? Os banqueiros centrais e as organizações internacionais já nos dizem que afinal a inflação alta não vai ser momentânea e o grande problema é que desaprendemos de a ter em conta na gestão das empresas e das famílias. A perspetiva de aumento das taxas de juro não é boa, em especial em países e sociedades como a portuguesa, porque estamos demasiadamente endividados.

A inflação tem impacto em todos os produtos e serviços, mas a subida do preço da energia é especialmente prejudicial para os setores industriais, assim como a subida do preço do transporte de bens. Neste aspeto, os decisores têm de contar também com a falta de meios de transporte - os contentores estão a transportar bens no Pacífico -, mesmo que estejam disponíveis para pagar o preço pedido. Uma consequência da travagem a fundo da economia com a COVID-19 e o arranque rápido que se seguiu, foi o efeito-chicote nas cadeias de abastecimento, que ainda origina uma grande falta de produtos, desde as matérias-primas aos produtos finais (e como consequência, mais inflação).

A gestão da cadeia de abastecimento também está a mudar: a palavra de ordem é "stockar", o just-in-time está moribundo. Os gestores têm de ter uma cadeia muito mais resiliente e ágil, e por isso têm de criar redundâncias e aumentar inventários. As cadeias globais estão a criar redundâncias e a diminuir riscos através do nearshoring, aumentando o número de fornecedores e construindo fábricas em locais mais próximos dos pontos de consumo. Este facto pode ser muito relevante para Portugal porque a sua posição geográfica e a qualidade e custo da mão-de-obra são condições muito favoráveis para a localização destas fábricas no país.

O esforço pelo aumento da sustentabilidade, seja financeira, seja ESG (Ambiental, Social e de Governança) é provavelmente o assunto mais quente que os dirigentes têm em mãos. O movimento ambiental já tem décadas, é certo, mas não era maioritário nas sociedades, em especial em quem tinha o poder; atualmente, existe um consenso generalizado de que é preciso agir e os decisores políticos também já estão conscientes disso. Agora, é o momento das empresas e a implementação de medidas promotoras da economia circular e da sustentabilidade ESG é imparável.

A falta de trabalhadores é generalizada. Setores como a construção e a hotelaria juntam-se à crónica escassez de pessoas para trabalhar na indústria e na agricultura, nos cuidados aos seniores e nas TIC. O poder mudou, da empresa para o colaborador. Com muita frequência ouço dos alunos da AESE Business School que não conseguiram preencher uma vaga porque a pessoa escolhida só queria trabalhar em casa e isso era impossível, que tiveram de pagar um salário mais alto do que o previsto por falta de candidatos ou ainda que alguém se despediu e passou a trabalhar para uma empresa estrangeira a partir de casa. Em suma, não falta só mão-de-obra, mas também "cérebros-de-obra". Paralelamente à dificuldade de contratar e reter pessoas, continuará a procura do melhor equilíbrio entre o trabalho no escritório e em casa, temperado pela necessidade de manter a cultura apropriada.

Para o fim ficou o maior desafio dos gestores em 2022: a tecnologia. Nos modelos de negócio, no marketing e nas vendas, e especialmente na operação, quanto dinheiro é que se vai aplicar em tecnologia? Atenção à inovação disruptiva, em especial a que vem da nova concorrência 100% digital, que pode estar em qualquer parte do mundo; atenção à necessidade de uma relação cada vez mais personalizada com os clientes, mas feita da forma mais eficiente, apoiada na inteligência artificial; e atenção à cibersegurança, um tema que não é atraente, mas é cada vez mais fundamental.

Pessoas, tecnologia, inflação, cadeia de abastecimento e sustentabilidade - cinco desafios que os gestores das empresas em Portugal vão ter de superar para poderem, daqui a um ano, dizer "2022 foi um ano espetacular!".

Professor da AESE Business School