Cinco etapas para construir uma cadeia de valor digital eficaz

Em plena transformação, as empresas procuram, constantemente, novas formas de satisfazer as expectativas dos seus clientes, reinventando a forma como operam através da tecnologia e da inovação. Neste contexto, otimizar a cadeia de valor digital é um grande desafio. Não se trata apenas de uma iniciativa tecnológica, mas sim de um esforço organizacional que também engloba a missão, estratégia, cultura e modelos operacionais.

Hoje, uma cadeia de valor digital agrega o virtual e as interações pessoais, pelo que os líderes digitais valorizam a colaboração, a inovação e o alinhamento entre negócio, operações e as TI para produzir resultados transformacionais.

Partilho cinco recomendações que permitem às organizações criar uma cadeia de valor digital eficaz:

1. Repense a sua cadeia de valor pelo prisma dos seus stakeholders

A transformação começa com a compreensão e o alinhamento dos resultados necessários para entregar valor aos clientes ou cidadãos. O simples ato de pensar transversalmente, reunindo diferentes áreas - negócio, operações e TI - com o intuito de discutir e alinhar o seu objetivo principal, será, por si só, transformador. Uma vez que o objetivo esteja claramente definido, cabe a cada área determinar o que fazer para contribuir para os resultados do todo. Quais os inputs, tecnologias, capacidades e recursos necessários em cada etapa da cadeia de valor? Como ocorrem as transferências entre as diferentes áreas? Quais são os processos fundamentais para a organização e quais são aqueles que podem ser realizados por parceiros ou por via da automação? Ao quebrar os silos organizacionais e abrir novos canais de comunicação, surgirá uma cadeia de valor totalmente reformulada. Colaboração, inovação e alinhamento entre negócio, operações e TI irão produzir resultados transformacionais significantes.

2. Desbloqueie os dados para ter uma visão 360º

A colaboração na cadeia de valor digital intensifica a necessidade de tomar decisões complexas com rapidez e transparência. No entanto, na maioria das vezes, os líderes não têm acesso a informações contextuais apropriadas. As cadeias de valor tradicionais tendem a "trancar" os dados em silos funcionais, perpetuando assim decisões que não têm em conta o panorama geral. Os líderes digitais gerem os dados distribuídos da sua empresa como um ativo estratégico, integrando a tecnologia como a IOT (Internet das Coisas), análise avançada, inteligência artificial, ciência da decisão e automação inteligente. Uma estrutura comum de tomada de decisão deve integrar informações críticas, imperativos de negócio e criação de valor em toda a cadeia, para permitir a tomada de decisões interconectadas.

3. Crie um ecossistema digital

Poucas organizações possuem e gerem todos os aspetos da sua cadeia de valor. Em vez disso, constroem um ecossistema de parceiros tecnológicos que partilham valores comuns e fornecem recursos complementares, ajudando-as a atingir as suas metas de negócio. Em alguns casos, as organizações confiam grande parte da sua própria cadeia de valor aos parceiros, de forma a beneficiarem de maior flexibilidade e maior acesso ao talento certo, no momento certo. A criação de um ecossistema eficaz começa com a definição de quais os recursos e processos estratégicos que devem ser mantidos internamente, e quais os que têm um melhor suporte através dos parceiros especializados. Desta forma, a organização alarga as suas capacidades e oferta, garantindo maior eficiência e competitividade.

4. Analise a forma como a tecnologia otimiza a sua cadeia de valor

Existem estratégias claras para melhorar ou abandonar ativos não produtivos nas cadeias de abastecimento físicas. As cadeias de valor digital não devem ser exceção. Quando falamos do papel da tecnologia dentro da cadeia de valor digital, as organizações precisam de uma estratégia clara sobre como podem reduzir a sua dívida técnica. Torna-se necessário modernizar e consolidar aplicações através da sua migração, por exemplo, para a cloud e modelos XaaS. É também fundamental capacitar os colaboradores para a automação e assim reduzir o risco de ativos de TI que limitam o desempenho geral.

5. Proteja a sua cadeia de valor digital e os dados pessoais dos seus stakeholders

A otimização da cadeia de valor digital cria um ecossistema mais conectado e aberto. Ao mesmo tempo, gera necessariamente complexidade devido aos novos riscos e ameaças cibernéticas, cuja velocidade e frequência aumentam constantemente. Basta olhar para os mais recentes ataques de ransomware, que causaram interrupções dramáticas e, provavelmente, danos irrecuperáveis, que envolvem cidadãos/clientes, produção e distribuição. A implementação de operações de segurança modernas e proativas tornou-se um imperativo de negócio para que se disponha de uma visão em tempo real das ameaças em ambientes cada vez mais complexos. Para obter o máximo valor dos dados, à medida que crescem exponencialmente e as regulamentações e sanções aumentam, é necessário identificar, classificar e proteger esses dados dentro da organização e nos parceiros do ecossistema.

Carlos Gomes, Vice-President, Consulting Services, CGI