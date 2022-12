Cinco formas através das quais o metaverso irá transformar vidas e negócios nos próximos cinco anos

Quando o termo metaverso foi cunhado pela primeira vez em 1992 por Neal Stephenson no seu livro Snow Crash, encontrava-se ainda no reino da ficção científica. Trinta anos volvidos, o metaverso deixou de ser um sonho futurista e tornou-se uma realidade. Mas há muito mais por vir. Nos próximos cinco anos o mundo 3D do metaverso irá transformar profundamente as nossas vidas e negócios. Elencamos de seguida as mais significativas.

1. A colaboração no local de trabalho nunca mais será a mesma

Em todo o mundo, o metaverso fará parte do trabalho diário de milhões de trabalhadores. Ao invés de olharem para uma grelha de rostos bidimensionais num ecrã de uma videoconferência, será possível aos colegas escolher um lugar numa mesa virtual, sair da sala para uma pausa para café ou mesmo dar um passeio virtual com o seu chefe.

Na DXC Technology, já estamos a ver o impacto positivo destes mundos virtuais, com o aumento dos níveis de produtividade, envolvimento e criatividade entre os nossos utilizadores. Um questionário recente aos nossos colaboradores revelou que 57% dos inquiridos já participou num evento no nosso ambiente metaverso privado, enquanto mais de um terço dos trabalhadores se sentia mais envolvido com o trabalho devido à oportunidade de se conhecerem no metaverso.

O mundo virtual também será uma alavanca para impulsionar a diversidade e inclusão, ajudando a empoderar indivíduos que não se sentem confiantes no ambiente de trabalho normal. A Virbela, uma empresa que desenvolve e desenha espaços imersivos 3D desde 2012, relata que no metaverso "os colaboradores mais introvertidos estão mais confortáveis a partilhar o seu conhecimento, ideias e projetos com grupos maiores de pessoas".

2. Eventos profissionais de grandes dimensões vão passar a ser virtuais

Se pensar em eventos profissionais é provável que seja transportado para um centro de conferências distante, com pessoas de fato a vaguear durante horas pelo espaço do evento a fazer conversa de circunstância. O metaverso, porém, é um espaço onde milhares de avatares, controlados por pessoas desde o conforto do local que escolherem, podem andar livremente num espaço quase infinito e teletransportar-se de um espaço para outro de forma instantânea.

Em vez de voarem para exposições, conferências e imersões de formação, empresários e políticos vão marcar presença a partir de uma localização escolhida, minimizando custos e ajudando-nos a reduzir a pegada carbónica resultante das viagens de avião e automóvel. Os participantes vão ser capazes de fazer muitas das coisas que normalmente fariam num evento tradicional (das demonstrações à construção da rede de contactos e até mesmo dançar na afterparty), rompendo as barreiras físicas da videoconferência.

Se tudo isto parece rebuscado, podemos olhar para a The Economist, que recentemente organizou a Metaverse Summit no mundo virtual. Havia um espaço físico para mais de quatrocentos participantes em San José e um mundo metaverso disponível para mais de dois mil participantes virtuais.

3. Bandas e DJ vão animar o seu mundo virtual - tal como os encontros amorosos e a sua equipa de futebol favorita

A vida no mundo virtual não será aborrecida. Bandas e DJs vão atuar ao vivo no metaverso e vender bilhetes para eventos virtuais frequentados pelos avatares entusiastas de fãs vestidos a rigor com as t-shirts da banda, facilitando a acessibilidade a todos aqueles que não podem assistir ao espetáculo pessoalmente. Um artista que já deu o salto é o DJ David Guetta, que apresentou um set no jogo online Roblox em parceria com a Warner Music. A estrela é conhecida pelo seu hit de 2009 "When Love Takes Over", e o amor pode de facto estar no ar com aplicações de encontros como o Nevermet e o Flirtual que já oferecem serviços no metaverso, incluindo a possibilidade de encontros virtuais (aos quais se seguirá um casamento, naturalmente). Espera-se que outras grandes plataformas de encontros sigam o exemplo.

Um número crescente de equipas de futebol irá oferecer aos adeptos a oportunidade de assistir a jogos no metaverso através de estádios virtuais, e até mesmo conhecer os seus heróis naquele mundo virtual. Quer seja Erling Haaland do Manchester City, Robert Lewandowski do Barcelona, ou Lionel Messi do Paris Saint-German, é provável que os adeptos não tenham de esperar muito mais tempo uma vez que que os três clubes marcam já presença no metaverso.

4. As marcas vão expressar-se de novas formas

Louis Vuitton, Adidas, Gucci, Coke, e Nike estão entre a lista crescente de marcas a instalar-se no metaverso, ao lado de empresas automóveis como a Nissan, Toyota e Ferrari que já começaram a oferecer experiências virtuais aos seus consumidores. Assim sendo, quer seja um fanático de automóveis à espera de um test drive virtual ou uma ávida fashionista, é provável que haja uma marca à sua espera no metaverso. Estes ambientes virtuais permitem aos consumidores aproximarem-se das suas marcas favoritas através de um meio inteiramente novo, com uma miríade de aplicações.

Na verdade, não é só no espaço de retalho que vemos uma abundância de oportunidades. Nos próximos cinco anos, cada vez mais marcas business-to-business vão apostar em centros de experiências de consumidor no metaverso para demonstrar soluções e serviços que previamente só seriam possíveis entre quatro paredes.

5. Recrutamento e onboarding vão sofrer uma metamorfose

Recrutar talentos de topo é algo crítico para o sucesso de um negócio, e para tal, chegar a eles é o primeiro passo. Ao longo dos próximos cinco anos, as organizações vão recorrer ao metaverso para se conectarem com os candidatos de forma mais envolvente e aliciante.

As primeiras entrevistas e dias de recrutamento serão organizados no metaverso, ajudando as organizações a identificar os candidatos com o perfil certo, e não apenas aqueles com as aptidões curriculares adequadas, ou a aparência correta. As equipas de Recursos Humanos utilizarão cada vez mais os espaços virtuais para o onboarding, formação, e eventos internos, permitindo aos novos colaboradores a possibilidade de construir laços de confiança e desenvolver relações de trabalho positivas com os seus colegas, ainda que não se conheçam pessoalmente.

Por exemplo, no início deste ano, o Carrefour lançou o seu primeiro evento de recrutamento com entrevistas de trabalho realizadas no metaverso, da mesma forma que a empresa de eletrónica de consumo LG é outra das empresas a recrutar através da tecnologia.

Acrescente-se a possibilidade de visitar casas virtualmente e mesmo ter experiências de férias virtuais e percebemos a imensidão de possibilidades através das quais o metaverso irá mudar a nossa vida nos próximos cinco anos. Esta tendência é acelerada pelo aumento da acessibilidade ao metaverso, com muitas das plataformas metaverso disponíveis através de um computador portátil. Mas não nos vamos despedir das experiências do mundo real tão cedo. O metaverso está aqui para aumentar o mundo físico e as experiências que gostamos, ao invés de as substituir. É seguro dizer que este é um tempo emocionante para estar no metaverso, vemo-nos por lá!

Nathalie Vancluysen, Global XR Leader & Distinguished Technologist, DXC Technology