Cloud: da sobrevivência à transformação das empresas

Após um período de clara aceleração da adoção de soluções cloud, em consequência de um período pandémico inimaginável, as empresas estão hoje a viver um novo normal ditado, cada vez mais, pela mudança. Ultrapassado o cenário de necessária sobrevivência, o aproveitamento da cloud permite agora uma maior agilidade, inovação e, sobretudo, competitividade nos vários setores de atividade e nos vários mercados globais

A adoção de tecnologias da cloud tem sido um dos principais aceleradores de uma mudança notável em vários fatores:

1. Permite que o departamento de IT se mova à velocidade do negócio

Na realidade que antecede a cloud, os grandes projetos de IT envolviam investimentos de milhões de euros, para não falar do tempo que demorava até se colherem os primeiros frutos. O compasso temporal entre o início e a entrega de determinados projetos envolvia um risco claro de alteração de necessidade por parte do mercado. Paralelamente, havia uma barreira entre o negócio e o IT e nem sempre a relação era vista por ambos como algo vantajoso. Ao adotar a cloud, bem como novas metodologias de desenvolvimento, equipas multidisciplinares do negócio, IT e operações podem trabalhar em conjunto, focadas no objetivo comum de criar valor para o negócio de forma incremental com rapidez e segurança.

2. Reduz barreiras à inovação e experimentação de novos produtos e serviços no mercado

No "mundo antigo" o lançamento de novos produtos para o mercado envolvia normalmente a necessidade de avultados investimentos que tinham de ser orçamentados, planeados e aprovados por vários anos. Sem a garantia de haver sucesso nestes novos produtos, muitas empresas hesitavam em avançar com medo de não obter a rentabilidade desejada dos seus investimentos a longo prazo. Ao permitir a mudança de uma parte significativa das despesas de capital (CAPEX) para despesas de operação (OPEX), a cloud possibilita a redução dessas barreiras iniciais e funciona como catalisador para a inovação, concedendo um novo espaço para que as empresas possam experimentar o lançamento de novos produtos, medir a resposta do mercado e avançar com a sua evolução (ou abandoná-la sem grandes perdas se necessário).

3. Traz novas potencialidades de escala até aqui inacessíveis a muitas empresas como PME

As tecnologias da cloud permitem a qualquer empresa ou utilizador beneficiar dos investimentos e eficiências obtidas pelos prestadores de serviços de cloud (Google, Amazon, Microsoft, etc) bem como da escala de que estes dispõem. Isto possibilita que, se necessário, pequenas empresas possam atingir uma escala de prestação de serviços global com uma fração do investimento que era necessário até hoje. Só assim se explica que serviços globais como a Uber, Spotify, Deliveroo tenham atingido a escala que obtiveram tão rapidamente. Anteriormente, apenas as grandes corporações cotadas em bolsa tinham a capacidade de investimento que permitia atingir uma escala global. Neste momento, esse "sonho" está ao alcance de qualquer inovador que tenha vontade e capacidade de execução (e alguma sorte claro).

4. Permite uma maior racionalização de custos

Um estudo feito pela Accenture concluiu que em média os clientes que migram para a cloud conseguem obter uma redução média de custos de na ordem os 10%. No entanto, os verdadeiros ganhos só se obtêm quando deixamos de olhar para a cloud apenas de uma forma tática e a adotamos de forma estratégica. Ao modernizarem a sua gama de aplicações para tirarem o máximo partido da cloud, vão obter um nível de poupança muito maior (em alguns casos de 70%!) bem como criar novas fontes de receita com a inovação.

5. Quebrar com silos e dominar a informação da empresa

Hoje em dia está muito em voga a frase "os dados são o novo petróleo". Há vários anos que existe a promessa de criar "armazéns" de dados que vão permitir quebrar com os silos que existem entre os dados a explorar e retirar valor da informação. No entanto, a experiência de grande parte das corporações não foi positiva, dado que tentaram implementar projetos demasiado ambiciosos esbarrando contra dificuldades de financiamento, articulação entre departamentos, incompatibilidade e qualidade de dados. Ao permitir descobrir e canalizar estes dados de forma faseada e pensada e adotando modelos operacionais e regras de governance, a cloud parece finalmente oferecer uma promessa de sucesso na exploração deste novo "petróleo".

Mas, para obter estes benefícios, é necessário olhar para a cloud de forma estratégica, para lá da simples migração tecnológica. É crucial que se considere a adaptação das pessoas, dos processos e do negócio para este novo paradigma, de modo a que se consiga obter o maior proveito possível.

Segundo um estudo da Accenture, as empresas que adotam a cloud a todos os níveis, que designamos por "Continuum Competitors", conseguem reduzir os seus custos entre 1,2x a 2,7x e são duas a três vezes mais capazes de inovar e assim enfrentar os seus desafios de negócio.

E não podemos também esquecer outra realidade atual inescapável. As empresas devem refletir as preocupações dos seus clientes e serem membros responsáveis da sociedade. A cloud também pode ser um acelerador da adoção de medidas sustentáveis. Não só porque a infraestrutura dos provedores de serviços de cloud está bastante otimizada, permitindo obter a mesma capacidade de armazenamento e processamento com menores consumos de energia, mas também porque, ao mudar para um modelo contratual em que as empresas apenas pagam pelos recursos de cloud consumidos, passa a existir um incentivo natural por parte das empresas a racionalizar a utilização destes recursos.

Embora tenha sido um forte aliado na sobrevivência das empresas, a transformação inerente à adoção de soluções cloud, vai certamente tornar as organizações mais ágeis, competitivas, rentáveis e sustentáveis.

Francisco Prata, Associate Director, Technology, Accenture Portugal