Coachella. Flores no cabelo e música de intervenção

Os balões que sobrevoavam o Empire Polo Club no primeiro dia do festival Coachella, que regressou ao deserto da Califórnia três anos depois, eram amarelos e azuis em homenagem à Ucrânia. Alguns artistas expressaram o seu apoio ao país invadido pela Rússia aqui e ali, alguns pediram paz, mas o conflito armado e as suas imagens de horror estavam bem longe do paraíso musical e artístico que é este festival.

A paragem de três anos, forçada pela pandemia de covid-19, deixou os festivaleiros ainda mais ansiosos por comunidade e diversão. O ambiente era, verdadeiramente, único. Flores no cabelo. Adornos dourados na cara. Botas de cowboy. Crop tops. Hasthags. Filas para comprar merchandising. Nada nestes três dias de gozo absoluto fazia sequer lembrar que há pandemónio na Europa, que o preço da gasolina está em máximos, que a comida custa o dobro, e que há milhões de refugiados em busca de segurança para lá das suas fronteiras.

O Coachella não é o Woodstock e a Ucrânia não é o Vietname. Mas a arte e a música são também armas contra a opressão e poderosas ferramentas de expressão. E foi isso que a banda italiana Måneskin demonstrou no concerto que deu este fim-de-semana no Coachella, mostrando que o rock está vivo - e a consciência também.

"Divertimo-nos, e isso está bem, é o objetivo de estar aqui, não é?", disse o vocalista Damiano David, antes da última canção. "Mas às vezes temos de entender a dimensão do nosso privilégio, de simplesmente poder ir a um concerto e divertirmo-nos", continuou. "Sem ter nada para pensar. Nenhum de nós tem de pensar em quantas bombas serão lançadas quando acordarmos."

David e a sua banda, que o público viu vencer excitadamente o festival Eurovisão da Canção em 2021, escreveram uma canção a pensar na Ucrânia e nos seus invasores. O vocalista endereçava a audiência do palco Mojave, no Domingo à noite, explicando o activismo da banda em favor da Ucrânia e da sua libertação. Citou o discurso final do filme "O Grande Ditador", de Charlie Chaplin, que assenta como uma luva na situação actual tal como assentou em 1940, em plena II Guerra Mundial.

"Aos que me podem ouvir eu digo: "Não desespereis"", disse Damiano David. "A desgraça que tem caído sobre nós não é mais do que o produto da cobiça", continuou, fazendo depois uma ligeira adaptação. "A liberdade que tiraram ao povo ser-lhes-á devolvida. E enquanto os ditadores morrerem, a liberdade nunca perecerá."

Damiano David gritou palavras escritas há mais de oitenta anos sentindo-lhes o peso e a precisão histórica. Quando terminou, disse algo que viria a repetir algumas vezes: "Libertem a Ucrânia. O Putin que se f***."

A invectiva do músico foi inspiradora, mas mais mordaz é o que diz a música escrita para a Ucrânia, "Gasoline." Questiona a oligarquia russa e o seu chefe máximo, que dormem bem à noite fazendo e desfazendo das vidas de tanta gente, e faz uma crítica à forma como o resto do mundo continua dependente do gás e da gasolina proveniente da Rússia. Com sanções ou sem elas, o combustível russo financia a invasão de um país vizinho. E os clientes ocidentais, que tanto têm feito para mostrar forte oposição a esta agressão, continuam a comprá-lo.

"Vamos dançar na gasolina", diz o refrão da música, prometendo que não ficaremos estáticos, a assistir à destruição de um país por outro. Será assim dentro de alguns meses? Haverá este fulgor e vontade de estar do lado certo da história?

O regresso do Coachella, de certa forma, marcou o regresso a uma certa normalidade depois de dois anos duríssimos de pandemia. Há um cansaço extremo com a solidão, as dificuldades e os horizontes sombrios. Não sei se teremos latitude para desmontar o arsenal pandémico e apertar o cinto para manter viva a resistência ucraniana. O que devemos, certamente, é tentar.