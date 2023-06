Com a Apple é tudo em grande. Até os óculos

Uns óculos de mergulho XR por 3.500 dólares? Glup, glup.

Há muitos anos que não havia uma apresentação da Apple rodeada de tanta antecipação. E a última vez que vimos o célebre "one more thing" no ecrã, algo do estilo "só mais uma coisinha", a marca ainda fazia estas apresentações ao vivo e Steve Jobs era o visionário favorito de Silicon Valley.

Os novos óculos de realidade estendida da Apple, Vision Pro, são talvez o maior lançamento da marca desde o iPhone. Há quase uma década que a empresa liderada por Tim Cook não se lançava numa categoria nova de produtos (desde o Apple Watch em 2014) e esta entrada poderá ter um efeito ainda maior num segmento que nunca encontrou a nota certa.

O mercado de dispositivos de realidade aumentada e virtual anda todos aos retalhos, com produtos de várias fabricantes e uma sensação de promessa nunca realizada. A Meta domina o mercado, com quase 48% de quota, e praticamente todas as vendas correspondem a realidade virtual (96,2% do total).

A realidade aumentada e os cruzamentos entre ambas ganharam espaço nos últimos anos mas a tecnologia ficou sempre aquém das expectativas. Havia a noção de que só quando a Apple entrasse neste segmento as coisas poderiam avançar, e o anúncio de ontem da empresa, na abertura do seu evento anual para programadores, parece confirmá-lo.

Vejamos, não é que o Vision Pro seja a segunda vinda da tecnologia messiânica dos tempos de Steve Jobs. À primeira vista parecem óculos de mergulho com um preço exorbitante de 3.500 dólares (provavelmente mais em euros e depois de impostos). De maneira que este novo dispositivo não é para as massas nem vai gerar filas de três dias à porta das lojas Apple. Também não será um símbolo de estatuto porque zero pessoas irão usá-los na rua.

Mas os óculos marcam o início de uma nova era para este sector, depois de mais de dez anos a tentar fazer a realidade virtual e realidade aumentada acontecer.

A Apple não costuma chegar primeiro às categorias; chega mais tarde com algo melhor. Com o Vision Pro, é a qualidade da experiência que está em causa e a precisão da execução tecnológica. Também será necessária uma riqueza grande de conteúdos - e garantidamente haverá mais para um produto da Apple que para qualquer outra concorrente passada ou futura.

A presença do CEO da Disney Bob Iger na apresentação mostrou que é nesse patamar elevado que as coisas se vão passar. E o facto de a Apple estar a apresentar agora um produto que só chegará às lojas no início de 2024 dá tempo suficiente para congeminar um leque gigante de aplicações e conteúdos desenhados para ele.

Posto tudo isto, não deixa de ser interessante que o mercado tenha revirado tanto os olhos com os sonhos de Mark Zuckerberg para o metaverso e agora tenha uma visão diferente do produto da Apple.

Quem seguiu a bolha da realidade virtual e o seu rebentamento nos últimos dez anos pode ter um grande cepticismo em relação ao Vision Pro. Afinal, o problema tem sido sempre o mesmo: por mais jogos, filmes ou concertos que se façam para estes dispositivos, o seu apelo junto do consumidor é limitado. São caros, são individuais (ao contrário de uma mega televisão ou consola para a família) e não podem ser usados em conforto durante muitas horas.

As fabricantes tiveram mais receptividade na educação e certas áreas empresariais, onde a realidade virtual e aumentada apresentam vantagens inegáveis. Em ambos os casos, no entanto, tratou-se sempre de um nicho. Ainda por cima com uma vida útil limitada, a necessitar de constantes upgrades tecnológicos apesar dos preços proibitivos.

A Apple, vinham dizendo os analistas, seria a única capaz de mudar este cenário. Porque consegue sempre apresentar uma experiência de uso superior e uma integração hardware-software sem paralelo na indústria- Esta primeira incursão no mercado parece capaz de provar que tinham razão. Venham daí esses mergulhos na realidade estendida do futuro.