Com a tecnologia em todas as frentes, é altura de sabermos usá-la

O que começou por ser uma mera ferramenta é hoje uma área de negócio dentro das organizações. Falo da tecnologia, esse ativo que desempenha um papel fundamental em muitos aspetos da nossa vida quotidiana: que permite constante superação e inovação; que facilita a comunicação; que nos ajuda a resolver problemas; que melhora as nossas capacidades de resposta, dando-nos mais agilidade e eficiência; e que nos garante a adaptação ao futuro.

Não é, então, novo que a maioria das empresas esteja a enveredar por um caminho de transição digital. O recente estudo "IDC FutureScape: Worldwide Digital Transformation 2022 Predictions" indica que, pela primeira vez, mais de 50% das empresas têm agora uma estratégia digital a nível empresarial - um incremento facilitado pela pandemia que, apesar do contexto de incerteza em que colocou o Mundo, acelerou a transformação digital, uma vez que toda a sociedade e todos os setores tiveram de adaptar-se às novas vivências e às novas formas de trabalho.

No seio desta mudança vemos empresas tradicionalmente menos tecnológicas a, também elas, percorrerem a sua caminhada digital - e apercebemo-nos da urgência da literacia sobre estas técnicas e processos. Compreender e saber utilizar a tecnologia e a informação digital - quer no local de trabalho, quer a nível pessoal nos nossos dispositivos móveis - é uma skill, quanto mais não seja para evitar quaisquer repercussões negativas, como as que, no início deste ano, atingiram de uma forma sem precedentes uma série de empresas em Portugal.

A alfabetização tecnológica para uma correta, responsável e segura utilização da tecnologia também nos permite retirar o melhor partido destas técnicas que hoje estão ao nosso serviço. A constante evolução tecnológica e a multiplicidade de soluções que nos atingem diariamente com uma frequência múltiplas vezes superior ao que existia há uns anos atrás reforça a necessidade de uma mentalidade de aprendizagem constante e de estudo (constant learner). O mesmo estudo da IDC constatou que, até 2023, 90% das organizações mundiais vão dar prioridade aos investimentos em ferramentas digitais para aumentar as experiências digitais nos espaços e ativos físicos, nomeadamente: espaços de trabalho, para acautelar modelos de trabalho híbridos; instalações e bens de produção (por exemplo, fábricas) e ambientes onde existe um envolvimento do cliente (por exemplo, lojas ou agências bancárias e seguradoras).

No caso da Liberty, temos dado passos no sentido de aproveitar a tecnologia para promover melhorias para todos os nossos stakeholders: colaboradores, que desde há um ano podem escolher entre trabalhar de forma presencial (até um máximo de dois dias por semana no escritório) ou 100% remota; clientes, para os quais temos procurado melhorar a experiência de seguros, oferecendo novos canais de compra e produtos modulares, numa lógica de "pay for what you need"; e os nossos parceiros mediadores, para os quais temos criado várias iniciativas para que estejam ao lado dos clientes em todas as situações, sem exceção.

Com a criação de um ecossistema 100% na cloud, onde passará a atuar todo o nosso negócio, até 2024, teremos atingido um modelo de empresa 100% digital, baseando-nos sempre na transparência, na inovação e na disrupção.

Alexandre Ramos, Chief Information Officer (CIO) da Liberty na Europa Ocidental