Com dados certos é que a gente se entende

Segundo um estudo da Marktest sobre a utilização que os portugueses fazem das redes sociais 65,9% dos inquiridos referem o Facebook, 16,4% indicam o Instagram, 8,3% o WhatsApp, 4% o Youtube e 5,4% outras redes. O estudo sublinha que esta predominância do Facebook não é transversal a toda a população: “Entre os jovens utilizadores de redes sociais, os resultados de 2018 mostram uma inversão das redes visitadas com mais frequência, com o Instagram a colocar-se na primeira posição e o Facebook na segunda”.Assim, 44,6% dos inquiridos com idades entre os 15 e os 24 anos apontaram o Instagram como a rede social que utilizam com mais frequência, 37,7% o Facebook, 7,3% o Youtube, 5% o WhatsApp e 5,3% outras redes. A penetração do Instagram como rede usada com mais frequência é, entre os jovens, cerca de três vezes superior à média. Finalmente o mesmo estudo indica que a maioria dos utilizadores acede às redes sociais através do smartphone: “A predominância do telemóvel é transversal a todos os períodos horários, sendo entre as 15 e as 18 que uma menor diferença relativa entre ambos é observada. O período das 20 às 22 horas apresenta-se como o prime time digital, com 78.6% dos utilizadores a referir aceder às redes sociais neste período.”

Os dados de 2018 do Bareme Internet, da Marktest, revelam que 5,4 milhões de portugueses costumam ler notícias online. Este valor corresponde a 63.3% do universo e significa que perto de dois em cada três portugueses tem este hábito, que tem registado um aumento gradual nos últimos anos.

Os mais jovens, os residentes no Grande Porto e os que pertencem às classes média baixa e baixa são quem mais refere ser fã ou seguir empresas/marcas nas redes sociais. A marca que mais utilizadores disseram seguir nas redes sociais foi a Nike. Continente e Zara estiveram também entre as mais referidas. Os resultados deste estudo indicam ainda que 90% dos utilizadores que seguem marcas/empresas nas redes sociais dizem segui-las no Facebook, 38% no Instagram e 11% no Youtube. O Instagram é a rede que mais cresce para seguir empresas/marcas nas redes sociais, aumentando 15 vezes face a 2013. As referências ao LinkedIn também quase duplicaram no mesmo período.

Os dados do INE indicam que em 2017 existiam em Portugal 159 cidades, onde residiam 4 442 772 indivíduos. Isso significa que 43% da população nacional reside em cidades. Em concelhos como Porto, Lisboa, Funchal, Porto Santo e São João da Madeira toda a população reside em cidades. No total, 174 concelhos não têm nenhuma cidade, em 71 concelhos as cidades atraem menos de 50% da população residente e em 64 concelhos a maioria da população reside em cidades. Lisboa é a cidade mais populosa do país, com 506 mil residentes, seguida de Porto (215 mil residentes), Vila Nova de Gaia (300 mil), Amadora (179 mil) e Sintra (155 mil).

Manuel Falcão, Diretor-geral da Nova Expressão, Agência de Planeamento de Media e Publicidade