Há um consenso, em Portugal e no mundo, de que temos de trabalhar para termos uma sociedade mais sustentável, onde todos possam ter uma melhor qualidade de vida e onde os recursos finitos do planeta sejam geridos com os olhos postos nas gerações futuras.

A necessidade de uma utilização inteligente dos nossos recursos não surgiu agora, com a situação de seca no nosso país ou com as instabilidades económicas ou geopolíticas mais atuais: são preocupações de há anos. Há um grande consenso sobre as linhas orientadoras, assim como sobre as metas a atingir. Já sobre o ritmo a que se lá chega é outra conversa.

Neste momento, adotar soluções que possam contribuir para uma sociedade mais sustentável, mais inclusiva e com melhor qualidade de vida, é um imperativo. E não temos tempo a perder.

A verdade é que muitas destas soluções, inevitavelmente com tecnologia embutida, já existem. Neste momento, o 5G e todas as tecnologias que integra, pela fiabilidade e segurança, já nos permitem ter fábricas, hospitais e cidades inteligentes.

Agricultura de precisão, otimização da eficiência energética ou medicina apoiada em algoritmos não são hoje ficção científica. É possível implementar soluções de mobilidade, com gestão integrada de sinalização rodoviária, estacionamento inteligente ou de coordenação intermodal. Existem, também, sistemas avançados que gerem iluminação ou rega de forma inteligente, com muito impacto na eficiência, mas procurando o máximo valor para os utilizadores finais.

Os exemplos de boas soluções são muitos, em múltiplas geografias e setores de atividade, aplicáveis a variados contextos empresariais e da vida dos cidadãos. Tiram partido de um conhecimento profundo e muito específico de cada realidade a que se aplicam, mas a arquitetura das soluções é simples: sensores que medem, redes que integram, computação (na nuvem) que processa e uma inteligência (que se treina) que dá sentido aos dados recolhidos e tratados.

Ora, sendo assim, porque é que estas soluções não estão ainda massificadas? A tecnologia não é o constrangimento. Já se fez o caminho de transformar o potencial da tecnologia em aplicações concretas. Então o que falta?

Falta conhecimento sobre que soluções, das muitas disponíveis, estão testadas e são fiáveis. É preciso tirar partido dos curadores de tecnologia, os que estão constantemente a avaliar os parceiros, as aplicações e as soluções tecnológicas que aparecem no mercado.

Falta a gestão do risco. Em processos de transformação, esta gestão cinge-se, muitas vezes, à gestão da dimensão, velocidade, ou tempo. Um responsável por iniciativas de transformação acomoda o risco de uma solução ter menos impacto, ou mesmo falhar, à custa da redução da escala das iniciativas. Provas de conceito, pilotos, testes, primeiras fases são sinónimos de coragem (de avançar) e de medo (de falhar). São necessários modelos de partilha de risco entre fornecedores e clientes. Esta partilha de risco trará velocidade, escala, conhecimento acumulado e, espera-se, impacto.

E, finalmente e acima de tudo, falta o sentido de urgência. A noção de que os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) são para ser endereçados "um-dia-destes", com a calma e ponderação que objetivos tão nobres exigem, é uma armadilha. Uma letargia e uma inércia com muitos custos escondidos para as gerações de hoje, mas mais ainda para as que vêm aí.

Não nos enganemos: é uma grande conquista o consenso sobre o que temos de fazer para manter este planeta habitável, para incluir todos na (longa) jornada da melhoria da qualidade de vida. Esse consenso demorou muitos anos a ser construído e é hoje um grande ativo.

Haja agora o senso de que temos de agir, de sentir a intranquilidade normal de quem tem de agir - o senso de que é urgente.

João Ricardo Moreira, Administrador da NOS Comunicações