Combater a pobreza de espírito em 2021

Iniciámos o ano novo com a sensação de termos sido abalroados por uma avalanche que durou de março a dezembro. Ao mesmo tempo, brindámos a 2021 com o sabor amargo de não termos tido a oportunidade de reunir a família e os amigos à mesa no tradicional almoço de dia 1 de janeiro (por causa das restrições de circulação, que permanecem pelo menos até dia 7) e o doce sabor e cheiro emanado da boa nova das vacinas. A pouco e pouco, a confiança regressa, a pouco e pouco vamos conseguir reerguer as nossas empresas, valorizar de novos os postos de trabalho e regressar às boas práticas que têm como pilar central a meritocracia.

No início de 2020, prometemos ser melhores enquanto pessoas que vivem em sociedade e que respeitam o outro. Pois, chegou agora essa grande oportunidade! É preciso que cada um de nós, e todos enquanto povo lusitano, a queiramos agarrar.

Em 2021, perante o cenário de uma pandemia que continua (e cuja terceira vaga se anuncia) e de reconstrução da economia, da sociedade e da cultura, temos a missão comunitária de fortalecer o espírito solidário e otimista para vencer, mas devemos ter a consciência de que será difícil manter a coesão social e o combate pela meritocracia, se egoísmos, populismos e demagogias continuarem a ganhar terreno.

Não se trata apenas de temer os efeitos do aumento da pobreza social, mas sim de combater a pobreza de espírito dos que não perceberam que o mundo mudou. Mais do que promessas e desejos, que foram pedidos entre as 12 passas e um copo de espumante ou de champanhe, devemos agir eticamente por uma sociedade mais justa e democrática - mas não cega e muito menos indulgente. Usando uma expressão de António Horta Osório, numa entrevista que me deu aqui no Dinheiro Vivo, enquanto presidente do Lloyds Bank: "Não devemos ser complacentes."

Os desafios do ano 2021 e da terceira década do século XXI, que agora começa, são demasiado importantes para perdermos tempo, energia e saúde com ideias, teorias ou seres tóxicos, intolerantes ou mesquinhos. Este é um tempo novo e somos nós que temos de o construir, sem deixar para trás quem realmente precisa e quem realmente merece.

Bom ano - com sonho e esperança, mas também muita coragem e forte realismo!