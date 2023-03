Combater a prisão do conhecimento: As vantagens da mobilidade global

O mundo está cada vez mais interligado e com isso surge a oportunidade para expandir horizontes e ganhar uma perspectiva mais ampla sobre a vida. Uma forma de o conseguir é através da mobilidade global, de viver e trabalhar em diferentes países - uma experiência que, de acordo com vários estudos, pode ter um impacto profundo no desenvolvimento pessoal e profissional da sociedade. Será que temos noção do seu verdadeiro potencial?

Um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) revelou que os estudantes internacionais que estudam no estrangeiro tendem a ter melhores perspectivas de emprego e a ganhar salários mais elevados do que os seus pares que ficam em território nacional. Afirma ainda que os estudantes que estudam no estrangeiro tendem a ser mais adaptáveis e culturalmente mais sensíveis, competências valiosas no mundo globalizado dos dias de hoje.

Para além disto, a experiência internacional está positivamente correlacionada com o aumento da criatividade e da geração de inovação dos indivíduos. Isto deve-se à exposição a diferentes culturas, línguas e formas de pensar que estão afetas à experiência de viver e trabalhar noutro país - revela um estudo da Academia Chinesa de Ciências Sociais e da Universidade Duke.

Uma experiência no estrangeiro pode ainda ter um impacto positivo na saúde mental de um indivíduo. O estudo da Universidade da Califórnia concluiu que quem estuda ou trabalha no estrangeiro tende a ter taxas mais baixas de depressão e ansiedade em comparação com os seus pares. Os estudantes desta instituição relataram sentir-se mais autoconfiantes e autossuficientes. Tendem também a ter melhores capacidades de comunicação transcultural, uma característica importante na construção de carreiras globais.

De facto, não são apenas os estudantes que podem beneficiar da mobilidade global. Os profissionais também adquirem conhecimentos e competências valiosas através de experiências de trabalho no estrangeiro. Por exemplo, um estudo da Universidade de Warwick no Reino Unido descobriu que os trabalhadores com experiência internacional tendem a ser mais proativos, apresentam maior capacidade de resolução de problemas e estão mais à vontade com a ambiguidade e a incerteza. Numa altura em que as empresas valorizam cada vez mais estas soft skills, é expectável que estes

profissionais se destaquem.

Em suma, a mobilidade global pode oferecer aos indivíduos uma riqueza de benefícios - melhores perspectivas de emprego, salários mais elevados, aumento da criatividade e até a melhoria da saúde mental.

Dados os comprovados benefícios da mobilidade global, é importante que se quebrem as barreiras geográficas, que as empresas vejam isto como forma de atrair melhor talento e de se tornarem mais competitivas, e de os próprios profissionais mudarem o destino das suas carreiras e vidas.

Estas experiências são essenciais para quebrar barreiras, desconhecimentos, estereótipos e preconceitos, e promovem cidadãos mais cultos, abertos, inclusivos e com uma visão mais ambiciosa para o futuro das sociedades e das empresas.

Karoli Hindriks, CEO e cofundadora da Jobbatical