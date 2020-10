Começar pelo princípio

A Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030 é o ponto de partida para o Plano de Recuperação e Resiliência que o governo Português está a preparar e do qual já apresentou as prioridades. O montante destinado a Portugal deverá situar-se nos 15,3 mil milhões de euros e deverá ser executado entre os anos de 2021 e 2026. E é a sua execução que, sinceramente, me preocupa: como economista, como empresário, como contribuinte.

Indubitavelmente, esta oportunidade pode ser o momento de, como disse o Sr. Primeiro-ministro, “reindustrializar” o país. No entanto, urge “descomplicar” para que seja possível aplicar e concretizar.

Sem uma reforma acutilante do Estado e, essencialmente, sem se reformatarem os procedimentos e o modus operandis da Administração Pública (seja a nível central, regional ou local), tenho profundas e inquietantes dúvidas de que esta oportunidade única que temos para recuperar a nossa economia – luz no meio deste longo túnel em que sem querer viajamos durante o último ano – surta o efeito desejado. O prognóstico, aliás, já é reservado, e o Prof. Costa e Silva põe o dedo na ferida: “Para a implementação do Plano de Recuperação Económica é importante admitir que se a Administração Pública mantiver o seu registo de business as usual dificilmente dará resposta aos problemas que vamos enfrentar. É importante o Estado ter mecanismos e instrumentos para acelerar as decisões estratégicas e coordenar com eficácia a execução do Plano de Recuperação”.

O pressuposto da reforma do Estado deveria estar na génese da Visão Estratégica e do Plano de Recuperação e Resiliência que a irá concretizar. Certamente que podemos discutir os eixos e as medidas, e é por demais evidente que o documento tem muito mais méritos do que insuficiências, sendo com enorme apreço que registo, como cidadão, que o mesmo tenha recebido, em sede de consulta pública, 1153 propostas de contributos de instituições, empresas e particulares. Porém, não há Visão Estratégica nem Plano de Recuperação que funcione ou contributos que possam ser materializados, sem antes estar garantido que os alicerces desta “empreitada” vão assentar em terreno devidamente preparado para o efeito. Sejamos pragmáticos: injetar mais de 15 mil milhões em Portugal com uma Administração Pública no seu registo de business as usual será desaproveitar dinheiro, tempo e oportunidades. As ineficiências tratarão de consumir uma fatia considerável dos fundos, e o potencial do Plano não será concretizado na sua plenitude. A reformatação do funcionamento do Estado no seu relacionamento com as empresas deve ser, portanto, uma prioridade, se queremos, como país, aproveitar favoravelmente o envelope financeiro que em breve estará disponível.

Como empresário, deparo-me diariamente com dificuldades e burocracias dignas da melhor ficção de Hollywood, com um enredo próprio de novela mexicana, para que fique ainda mais claro o panorama. Mas são estes “obstáculos”, na maioria das vezes politicamente criados, que paralisam investimentos e, por conseguinte, impedem a criação de emprego e a geração de valor. Além de existirem, para atos simples, demasiados procedimentos complexos e desnecessários, que consomem tempo e recursos, existem também situações de arbitrariedade e de discricionariedade que talvez não levantassem águas no Portugal de antigamente, mas que são inaceitáveis em 2020.

A previsibilidade e a estabilidade são elementos essenciais em qualquer equação de investimento. De facto, com mágoa e revolta, afirmo sem pudor que, quando um responsável por um pelouro local “não gosta” de um determinado projeto urbanístico, o chumba ou protela mesmo que cumpra integralmente a lei e os regulamentos. Mas o que deverá prevalecer? A subjetividade do gosto do profissional que tem nas suas mãos o poder de aprovação ou as regras e procedimentos em vigor? Evidentemente que a segunda opção é a correta, mas quantas vezes não assistimos, em silêncio, a incontáveis situações em que a primeira hipótese é o que na prática se verifica por esse país fora? É urgente que esta realidade seja contrariada, assim como o estereótipo que vê os empresários como os maus da fita!

Reformar o Estado é interromper um ciclo vicioso de pequenos poderes entrópicos, que dinamitam a confiança necessária para o investimento e que implodem oportunidades para a economia poder crescer. Processos simples, confiáveis, com prazos obrigatórios de resposta e deferimentos tácitos poderiam criar uma verdadeira “via verde” para que a economia funcionasse e os investimentos pudessem florescer. É uma questão de vontade. Os tribunais, que deveriam ser o garante da justiça, são hoje o garante de decisões demoradas ou adiadas. A justiça tem que ser célere.

Temos todos os ingredientes para ser um país utópico, não nos falta a Visão Estratégica e vamos ter um Plano de Recuperação e Resiliência!

Infelizmente, temo que nos falte o mais importante: um Estado funcional e capaz de canalizar devidamente os recursos para as empresas e para a economia real, por estar demasiado confortável para se mover. Sem mudar o Estado – e o estado do Estado – não vamos lá. E o Estados somos todos nós! Por mais Visão Estratégica que tivermos e Planos de Recuperação que fizermos, se não houver uma mudança de fundo na forma de encarar o investimento, no modo como a Administração Pública se relaciona com as empresas, não vamos lá.

Termino, citando novamente o Prof. Costa e Silva “Para o sucesso deste plano, é essencial a reforma da Administração Pública. Portugal tem hoje, e de há muitos anos, uma administração pouco criativa, orientada a ‘pareceres’ e não a decisões, processos e resultados.” Sem antes desatarmos este nó, não hã Visão Estratégica nem Plano de Recuperação que nos salve desta encruzilhada. Esta reforma tem de ser uma prioridade: comecemos pelo princípio!

João Rodrigues Serino, Economista, administrador do Grupo Onires