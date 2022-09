Comércio internacional e convergência de rendimentos entre países

Embora os dados mostrem que os níveis globais de desigualdade de rendimentos, entre e no seio dos países, diminuíram nos últimos anos, permanece significativamente elevada. Tal faz da sua redução uma prioridade para os governos e para as organizações internacionais, em geral.

Devido à relevância do tema, na academia foram sendo desenvolvidas diferentes teorias para explicar o fenómeno e identificar os fatores que potenciam a sua perpetuação. No entanto, nenhuma das abordagens propostas até agora parece conseguir explicar toda a complexidade do fenómeno. Na verdade, diferentes abordagens tendem a apresentar resultados distintos, tornando a compreensão do fenómeno ainda mais desafiante.

Em economia, as teorias da convergência neoclássicas, cujo trabalho seminal foi desenvolvido por Solow e Swan, tornaram-se um dos quadros mais relevantes para analisar a presença da desigualdade de rendimento entre países. Com base na ideia de que os retornos do capital diminuem à medida que aumenta a sua acumulação, os autores neoclássicos consideraram que os níveis de rendimento entre os países deveriam convergir, pelo que as economias mais pobres cresceriam temporariamente mais rápido do que as ricas. No entanto, esta abordagem foi fortemente criticada, especialmente devido ao tratamento exógeno do conhecimento tecnológico.

Tal motivou o desenvolvimento da teoria do crescimento endógeno. Nesse último contexto, os respetivos autores propuseram que o comércio internacional, através de efeitos colaterais, poderia reforçar as diferenças no progresso técnico e nas dotações de fatores entre os países, originando uma crescente divergência de rendimentos.

No tratamento do fenómeno, ambas as abordagens - neoclássica e de crescimento endógeno - têm sido amplamente aplicadas, observando-se haver estudos empíricos que sustentam a hipótese de convergência e outros que a contrariam. As inconsistências observadas na literatura têm levado à consideração da correlação do fenómeno com outros fenómenos e, no processo, tem sido dando especial relevo ao comércio internacional.

Combinando a teoria tradicional dos ganhos do comércio com modelos de crescimento neoclássicos e de crescimento endógeno, alguns estudos empíricos conseguiram apresentar resultados que apoiaram a ideia de um forte efeito do comércio na convergência dos rendimentos entre países. No entanto, mesmo neste contexto, há também estudos que demonstraram que o comércio pode agravar as diferenças entre economias, gerando níveis ainda mais elevados de divergência de rendimentos entre países. Ao mesmo tempo, outros autores sustentam que o comércio internacional, só por si, não é suficiente para reduzir ou gerar desigualdade de rendimentos entre diferentes países, ou que a manifestação de convergência ou divergência é o resultado de outros fenómenos que não o próprio comércio internacional.

Reconhecendo a necessidade de melhor compreensão do fenómeno e os desafios associados, um estudo realizado na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, pretendeu, em primeiro lugar, concluir se, de facto, o comércio internacional tem um efeito na convergência de rendimentos entre países. De modo a superar as limitações dos estudos empíricos isolados, relacionados com fatores como a amostra e o conceito utilizado, usou-se uma meta-análise.

Uma meta-análise permite analisar de forma crítica e precisa os resultados apresentados na literatura empírica existente, através da agregação e conversão dos dados dos estudos já publicados e do confronto dos seus resultados. Acresce que a meta-análise permite ainda identificar os fatores que contribuem para explicar a existência de resultados contraditórios na literatura e a possível presença de enviesamentos de resultados.

Conclui-se que, efetivamente, o comércio internacional tem um forte efeito na convergência dos rendimentos entre os países. Assim, estando em causa a promoção da igualização dos rendimentos entre países, tal reforça a necessidade de implementação de políticas públicas que favoreçam as transações económicas entre países.

Por outro lado, utilizando meta-regressões, confirmou-se a hipótese de que amostras com características diferentes podem levar a resultados e conclusões diferentes. Em particular, observou-se, por um lado, que o efeito do comércio na convergência dos rendimentos é sensível à estrutura dos dados e à técnica de estimação utilizada e, por outro lado, que os resultados sugerem que o uso de diferentes medidas e conceitos de comércio não têm impacto estatisticamente significativo no efeito médio do comércio sobre a convergência dos rendimentos.

Em suma, as conclusões alimentam o debate sobre o efeito do comércio internacional na convergência de rendimentos entre países, enquanto indicam que o comércio internacional tem um forte efeito na convergência.

Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Sócio fundador do Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF)