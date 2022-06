Comissão Europeia reconhece a relevância do comércio online em novo Regulamento

Publicado no dia 10 de maio, o Regulamento n.º 2022/720 da Comissão Europeia refere-se à isenção de determinadas categorias de acordos verticais e práticas concertadas entre fornecedores e retalhistas, atualizando-as face à nova realidade dos mercados. Estas mudanças impactam as empresas ao nível dos acordos de distribuição, das relações com fornecedores e mesmo com clientes B2B (Business to Business).

Este Regulamento isenta um conjunto de práticas tidas, anteriormente, como lesivas do direito da concorrência, desde que as quotas de mercado do fornecedor e retalhista não ultrapassem, individualmente, 30%. Por outro lado, reconhece a importância e promoção do comércio eletrónico, conferindo uma maior margem de atuação aos comerciantes para definirem condições e requisitos nas vendas dos seus produtos online.

Com efeito, o fornecedor tem a possibilidade de definir um preço grossista distinto para o bem que se destine a vendas online ou em estabelecimento físico (o denominado "dual pricing"), sempre que esta prática não tenha como objetivo impedir a utilização da internet para a distribuição do produto. Esta é uma alteração de relevo porque reconhece que os custos associados diferem consoante a forma de venda, permitindo que o fornecedor os repercuta no retalhista distintamente.

O fornecedor passa também a ter a possibilidade de exigir ao retalhista o cumprimento de determinadas condições, destinadas a garantir a qualidade e a aparência particular dos produtos ou serviços, para a sua disponibilização na plataforma de vendas online. Os exatos limites desta disposição ainda estão para ser testados, mas é inegável que o fornecedor usufrui agora de bastante mais liberdade nesta matéria.

Por outro lado, há que destacar que as cláusulas que impedem o retalhista de vender os bens e serviços do fornecedor em condições mais favoráveis, seja por que meio for, não beneficiam das isenções previstas pelo Regulamento.

Em suma, com o novo Regulamento, o fornecedor poderá definir um preço diferente consoante o bem se destine a vendas online ou em estabelecimento físico e a forma de apresentação e organização dos seus produtos na plataforma do retalhista.

O Regulamento, que entra em vigor no dia 1 de junho de 2022 e caduca em 31 de maio de 2034, e é mais um importante passo na política europeia para o setor digital que terá como seu expoente máximo o Digital Markets Act, cujo texto final foi aprovado a 24 de março deste ano.

Miguel Cortes Martins, associado Sénior da Garrigues