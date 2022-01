Como a Inteligência Artificial pode afetar a nossa saúde: 4 tendências para 2022

Se há uns anos o conceito de inteligência artificial (IA) parecia algo saído dos filmes de ficção científica, hoje está bem instalado no nosso dia-a-dia. Depois de um ano como este, em que a saúde esteve sempre no centro deste "furacão", é, mais do que nunca, essencial aprendermos a usar a tecnologia para otimizar os recursos disponíveis.

E antes de partirmos para algumas tendências do próximo ano, repito: Isto não é tecnologia de amanhã. É de hoje. É real e atual! São soluções disponíveis hoje e preparadas para serem usadas por qualquer pessoa.

#1 Logística e esterilização: reduzir dois custos de uma vez

A crise de saúde pública provocada pela pandemia da covid-19 também afetou a área da logística e das cadeias de abastecimento de material cirúrgico. Além de reduzir drasticamente os custos associados à esterilização deste material, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta para uma melhor gestão dos seus stocks. Se, sem ela, blocos operatórios se preparavam para as cirurgias com excesso de material, na incerteza do que iriam encontrar, hoje podem minimizar esses esforços.

Ao preverem exatamente que instrumentos e implantes vão precisar, por exemplo, as unidades de saúde não precisam de pecar por excesso. Além de reduzir os seus custos de armazenamento, não haverá necessidade de esterilizar material que nunca chegou a ser usado.

#2 Decisão clínica: Estamos no caminho certo?

Não julgue que é só nos "bolsos" que a inteligência artificial pode ter um impacto positivo - afinal estamos a falar de saúde! Um utilizador sem qualquer formação numa área especializada da engenharia informática pode, hoje, sem qualquer dificuldade, tomar decisões mais ponderadas sobre qual o caminho a seguir no tratamento do seu paciente.

No caso da ortopedia, por exemplo, não é incomum que existam fraturas invisíveis ao olho humano ou até desalinhamentos de membros. A IA tem provado ser uma mais-valia neste campo, ajudando médicos a decidir qual o melhor caminho a tomar, por comparação com casos passados similares.

Uma decisão pequena vai ter um grande impacto não só na vida dos pacientes, mas também na saúde pública como um todo. Da mesma maneira que a Inteligência Artificial diz ao WAZE qual o caminho com menos trânsito, também nos pode dizer, com base em dados partilhados por todos, se estamos a tomar a decisão certa.

#3 Combater a covid e diagnosticar mais cedo

Na mesma linha de pensamento, a inteligência artificial tem sido também uma ferramenta muito útil no combate à COVID-19. Realizando uma TAC ou um Raio-X, com a ajuda de tecnologia de inteligência artificial que analisa imagens recolhidas, numa questão de segundos, podemos ter acesso a um diagnóstico muito fiável sobre se estamos ou não infetados.

Esta alternativa permite, assim, acelerar o processo de rastreio, permitindo aos médicos verem mais pacientes.

#4 Mais tempo para cuidar de quem precisa

Temos de conseguir libertar os nossos profissionais de saúde de tarefas repetitivas para que tenham mais tempo para o que é realmente importante: cuidar. A falta de recursos humanos foi outra das grandes dores da pandemia porque, aos problemas que já poderiam existir, juntaram-se semanas de isolamento que reduziram as equipas.

Questões simples como escrever o processo clínico de um doente pode, hoje, ser automatizado por software que acelera drasticamente o processo de documentação.

João Pedro Ribeiro, CEO e cofundador da PeekMed