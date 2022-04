Como a pandemia forçou o setor da restauração à digitalização

Após mais de dois anos, a pandemia tornou-se quase numa realidade escondida ou, aparentemente, mais esquecida. As restrições foram aliviadas, a normalidade, praticamente, recuperada e a sociedade começa agora a tentar recompor-se de um contexto que a mudou para sempre. Apesar do aparente regresso à realidade pré-pandémica, há consequências, boas e más, que permanecerão no tempo. Hoje, destacamos as boas, já que, para setores como o da restauração, os desafios impostos por um contexto pandémico inesperado aceleraram uma das soluções para o seu futuro: a digitalização.

Nos meses em que as pessoas estavam confinadas às suas casas, uma das soluções chave que ajudou a comunidade a avançar foi a tecnologia. Ora, no setor da restauração, essa tendência não foi exceção: os proprietários de restaurantes foram, possivelmente, uns dos que mais obstáculos encontraram aos seus negócios, fazendo com que todos aqueles que não conseguiram adaptar-se, se vissem obrigados a fechar portas. No entanto, hoje abrem-se novas janelas impulsionadas por soluções tecnológicas disruptivas e inovadoras que, do lado do consumidor, uniram uma comunidade em torno de boas experiências gastronómicas e que, do lado dos proprietários, trouxeram novas possibilidades facilitadoras para a gestão do seu negócio.

Se nos concentrarmos na experiência do consumidor e, especificamente, nos serviços de almoço e jantar, podemos afirmar que foi estabelecida uma tendência inversa ao que era comum antes. Por outras palavras, se as pessoas não podiam ir até aos restaurantes, começaram os restaurantes a ir até às pessoas. Este foi o principal mote que marcou o início de uma das mais evidentes tendências da digitalização do setor da restauração. A inovação dos serviços relativizou o fecho das portas físicas e abriu-as para o mundo online, onde se encontravam plataformas de entrega ao domicílio prontas a colmatar a distância entre os restaurantes e toda a sociedade. Esta solução, fundamental e altamente benéfica no auge da pandemia, veio para ficar, permitindo aos restaurantes expandir o seu negócio e investir em novas formas de atrair clientes.

Todas as pessoas que, quando as restrições e receio se aligeiravam, foram comer a restaurantes, certamente também notaram a presença da digitalização. Numa primeira instância, a alternativa ao contacto humano foi clara e os atendimentos maquinizados uma nova realidade emergente. O autoatendimento permite aos consumidores personalizar ao máximo o seu pedido e fazê-lo chegar, em tempo real, à cozinha, agilizando processos e poupando tempo. Ainda assim, além do autoatendimento, a digitalização é notória noutras funcionalidades, como por exemplo, na substituição dos tradicionais cardápios por menus digitais, acessíveis por QR Codes e no pagamento por contactless. Todas estas alternativas representaram um esforço para combater a propagação do vírus, mas, serviram também para acelerar as tendências tecnológicas que garantem qualidade de serviço e uma experiência ao consumidor sem limites.

Como referi anteriormente, as novas tecnologias não só melhoraram a experiência do consumidor como também tornaram os restaurantes muito mais rentáveis. Muitas coisas mudaram para os proprietários e gestores dos restaurantes, mas, graças à digitalização, todas estas mudanças serão para melhor. Foi perante a adversidade que se identificaram fragilidades e, posteriormente, se procurou colmatá-las com novas e inovadores soluções tecnológicas. Como diz o ditado, "Tempo é dinheiro" e a maioria dos problemas dos proprietários dos restaurantes são, de facto, a relação e equilíbrio entre essas duas variáveis. Assim, do lado da gestão foi possível encontrar uma nova oportunidade que permite uma melhor e mais eficiente gestão de custos e, por sua vez, poupar o seu tempo para o que realmente importa: o cliente.

Sabemos que a tecnologia tem vindo a evoluir e a ocupar um espaço central na vida da sociedade, mas a pandemia veio apressar e acentuar essa tendência. Os processos tradicionais, as folhas de excel e as listas intermináveis de decifração de horas, produtos e de fornecedores encontraram um novo lugar no digital: há plataformas que unem todos os processos, os simplificam e, sobretudo, que os tornam acessíveis em tempo real e a partir de todo e qualquer dispositivo. A pandemia levou ao proliferar de diferentes processos de gestão para o setor e podemos afirmar que, com ou sem vírus, serão estas novas soluções que farão a diferença quando se trata de gerir restaurantes.

Depois da tempestade, vem a bonança e a sua hora está a chegar. O futuro é feito de mercados cada vez mais competitivos e de clientes cada vez mais exigentes, atentos às necessidades e tendências que os acompanham. Todos aqueles que se adaptarem ficarão para trás, tal como todos os que apostarem na digitalização hoje, estarão a garantir para si próprios um passo à frente no futuro. Depois de tantos desafios, acredito que, hoje, o setor da restauração está no passo certo.

Arnau Navarro, cofundador da haddock