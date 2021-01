Como a pandemia mudou a motivação dos trabalhadores

A pandemia veio transformar o modo como trabalhamos, nos relacionamos e vivemos em sociedade. Num estudo realizado pela EY a nível internacional, Physical Return and Work Reimagined, 54% dos trabalhadores mencionaram que o impacto da pandemia nas suas empresas foi significativo e 59% entendem que a organização ainda não está pronta para se adaptar às alterações no comportamento dos consumidores e na procura no período pós-pandemia. No topo das preocupações dos colaboradores estão preocupações com a economia, bem-estar dos familiares, saúde financeira, mental e física, e o seu emprego.

Em Portugal, a EY procurou analisar a forma como a pandemia impactou as motivações das diferentes gerações no mercado de trabalho. Os colaboradores da geração Z (nascidos a partir de 1996), que antes eram os que mais vontade tinham de encontrar novos desafios profissionais, na atualidade, face a um contexto económico volátil, são os que mais manifestam intenção de ficar. Por outro lado, para geração X e millennials, o fator de proximidade da residência face ao local de trabalho acabou por perder toda a relevância como fator de motivação, uma vez que o trabalho remoto, sempre que possível, se generalizou.

Também a importância atribuída às condições físicas do local de trabalho se alterou, assumindo as mesmas um grau de importância que, em tempos pré-pandemia, não se verificava. Tornou-se pois necessário garantir que os locais - em casa ou no escritório - apresentem as condições adequadas de modo a que os colaboradores se possam sentir seguros e produtivos. Este impacto foi particularmente expressivo nos baby boomers - a geração que antes menos importância dava ao espaço físico de trabalho, agora considera-o da máxima importância. Os boomers passaram ainda a dar mais relevância ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal e a pretender ser informados da estratégia da empresa. Bem como a valorizar mais a autonomia na função desempenhada.

Não obstante as diferenças acima, todas as gerações atribuem hoje mais importância à inovação tecnológica da empresa, bem como à necessidade de os colaboradores se manterem em comunicação, sentindo que a dinâmica das equipas, apesar de diferente, se mantém forte. Esta comunicação é essencial para reforçar o sentimento de que fazem parte de algo, não estão sozinhos, pelo que a emergência de uma nova forma de liderança digital assumiu uma importância fulcral.

Relativamente à remuneração e bem-estar, a possibilidade de haver flexibilidade de horários permitindo desligar do trabalho e manter o equilíbrio entre vida pessoal e profissional é necessidade apontada em especial os millennials.

Neste contexto pandémico, os fatores de motivação dos colaboradores das diferentes gerações estão focados em temas de segurança, pertença e ligação aos outros. Vivemos um momento difícil e único. Se ambicionarmos (e bem) ter equipas de trabalho motivadas, as estratégias a implementar pelas empresas devem pôr o fator humano no centro, percebendo dores, dificuldades e medos. Só assim, abraçando a dura realidade que é a vida atual, conseguiremos manter equipas motivadas e comprometidas com o sucesso da organização.

Manager, EY, People Advisory Service