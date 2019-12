Como aumentar a dimensão e a visibilidade da oferta de Portugal – uma proposta

Somos um país com muitos séculos de sucessos improváveis. Temos um território que dá palco à autenticidade e à forma única de ser e de receber. Criámos um produto improvável e autêntico – “o de sermos nós próprios”. O sorriso de quem nos visita e o elogio de quem nos descobre indiciam a descoberta por parte de quem “já visitou todos os sítios” e que está perto de descobrir um segredo bem escondido. De quem nunca sentiu a autenticidade que encontra em Portugal.

Recentemente tive a oportunidade de partilhar esta minha visão durante o Summit Shopping Tourism & Economy e, a propósito do tema sobre “como aumentar a dimensão e a visibilidade da oferta de Portugal”, apresentei uma proposta que considero fazer sentido partilhar nesta coluna de opinião.

O turismo de qualidade não está só associado ao charme, ao luxo e ao poder de compra. Está sobretudo associado ao turismo que valoriza a autenticidade e a “preservação do destino”, que oferece experiências personalizadas e que consegue superar expectativas. E o que verdadeiramente nos diferencia e coloca como um destino de exceção são as “pessoas”, a nossa “hospitalidade”, a forma como “acolhemos” e fazemos sentir qualquer visitante como se estivesse em casa.

Para aumentar a visibilidade da oferta de Portugal no que se refere ao turismo de qualidade, propus que fosse desenvolvido um programa que permita atualizar a perceção e a narrativa que a Diáspora Portuguesa tem sobre Portugal. Um programa que seja suficientemente atrativo para que os portugueses espalhados pelo mundo revisitem o Portugal que deixaram ou que nunca conheceram, e que no regresso sejam embaixadores deste Portugal que está a ser descoberto pelo mundo.

Como enquadramento da proposta citei as sábias palavras de Dom José Tolentino de Mendonça a propósito da importância da estratégia das comunidades portuguesas: “A ideia da diáspora obriga-nos a ir mais longe e a olhar para os emigrantes não apenas como embaixadores da cultura portuguesa mas também como coprotagonistas e cocriadores culturais.” “Temos de escutar melhor a diáspora, se quisermos compreender e potenciar o país que somos.”

Fica a proposta e o desafio.

Comissário-geral de Portugal na Exposição Mundial Dubai 2020