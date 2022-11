Como correr contra o tempo, sem descarrilar?

Governo fez uma espécie de ensaio para o diálogo, mas afinal aprovou o orçamento sozinho. Nenhum partido da oposição votou ao lado do Executivo a favor do OE2023. Mais de 90% das propostas da oposição foram chumbadas, só o Livre e PAN - adversários sem peso nem expressão - viram um conjunto de medidas serem viabilizadas. Ainda assim, toda a oposição discorda da lente que o governo usa para olhar o ano de 2023. Quando o Banco Mundial, a OCDE ou a Moody"s preveem um crescimento menor do que é previsto pelo Executivo, são muitas as desconfianças que se avolumam na casa da democracia e também na casa de todos os portugueses.

António Costa, primeiro-ministro, afirma que pretende um orçamento que permita um crescimento sustentável e mais próximo dos países desenvolvidos da União Europeia. Mas a verdade é que Portugal tem vindo a afastar-se e até a ser ultrapassado por países menos desenvolvidos do Leste europeu. Essa realidade é preocupante e deve obrigar o governo a dar mais corda aos sapatos, porque já estamos a correr contra o tempo.

Acelerar, com eficácia e transparência, a utilização dos fundos comunitários é uma das medidas mais imediatas que pode ser tomada, usando por exemplo o Plano de recuperação e resiliência (PRR) para ser a verdadeira mola propulsora da economia.

Se nada for feito, não só perdemos o comboio do desenvolvimento, como a contestação nas ruas vai aumentar. Aliás, ontem enquanto decorriam os trabalhos no parlamento com vista à aprovação do OE2023, lá fora, nas ruas de São Bento, decorria uma manifestação da central sindical CGTP. A paz social nunca é um dado garantido e, esperamos, que não se torne uma miragem em 2023.

Bruxelas diz que o Orçamento português é preocupante, "é um caso borderline [está em cima do limite que separa o bom do mau]". Um aviso claro e com dados concretos: "As medidas do governo português relativas à energia expiram no final deste ano, mas se tiverem de ser prolongadas em 2023, estamos perante um fardo adicional equivalente a 2% do PIB no OE do próximo ano", alertou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. O OE2023 "está perto do que pedimos, mas estamos preocupados com a sua evolução, pois os preços da energia podem tirar Portugal do rumo que esperamos". Na prática, o mesmo responsável considera que há um risco de descarrilar e não podemos fazer ouvidos de mercador.



Jornalista