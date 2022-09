Como é bom ser um Bolsonaro

Não é só para os 33 milhões que passam fome ou para os mais de 100 milhões em situação de insegurança alimentar que a vida está difícil no Brasil. Mesmo as famílias sortudas, com comida na mesa e gente empregada no agregado familiar, têm dívidas para saldar (são 79% delas) e vêm os salários corroídos pela inflação galopante (acima dos dois dígitos).

Colocar os filhos numa escola particular de qualidade ou criar uma empresa bem-sucedida são sonhos quase inalcançáveis nestas circunstâncias para essas pessoas. Mudar de país, o desejo de muitos brasileiros, oferece demasiados riscos. Com orçamentos familiares apertados, o sonho da casa própria é difícil, duro, penoso de concretizar. Conseguir uma empregada doméstica para ajudar nas tarefas diárias, idem. Alimentar hobbies então, dos mais básicos aos mais fúteis, como andar de moto ou de jet ski, nem pensar, fora do alcance, impossível.

E, no entanto, uma família brasileira vem conseguindo tudo isso sem esforço: os autores do milagre chamam-se Bolsonaro.

Jair, o patriarca, é, segundo o próprio, "um apaixonado por jet ski", razão pela qual decidiu reduzir os impostos de importação dos brinquedos náuticos no mesmo país onde os preços do arroz e do feijão não param de subir. Só em 2021, ano mais grave da pandemia, Bolsonaro gastou em férias costeiras, sempre com recurso a circuitos de jet ski, 8,3 milhões de reais dos contribuintes. Além dos 15 períodos de descanso no mandato, o presidente contabiliza como período de trabalho as "motociatas", os passeios de moto, outra paixão presidencial, com apoiantes, que até ao fim de 2021 haviam custado cinco milhões de reais, de acordo com dados da Lei de Acesso à Informação, em segurança e outras despesas.

Empregadas domésticas? Wal do Açaí, a faz tudo de Bolsonaro na estância balnear de Angra dos Reis, é a mais famosa: até porque, sem nunca ter ido a Brasília, fazia parte do gabinete do então deputado na capital federal, paga pelo Estado. Mas não recebia tudo, nem ela nem os cerca de 100 assessores fantasmas de Bolsonaro e prole, que viam parte dos salários irem diretamente para os bolsos da família.

Sonho da casa própria? Desde a entrada de Jair na política, ele, os filhos, as mulheres, os irmãos e até a falecida mãe, negociaram cerca de 150 imóveis - e compraram 51 deles, no valor de 26 milhões de reais, em dinheiro vivo. "E daí?", perguntou o próprio Bolsonaro, dias depois de o Senado Federal discutir projeto de lei que sugere a proibição do uso de dinheiro em espécie para transações imobiliárias, como forma de prevenir operações de lavagem de dinheiro ou ocultação de património. E o senador Flávio Bolsonaro, o primogénito de Jair, adquiriu nos últimos meses uma mansão no valor de seis milhões de reais graças, diz ele, ao seu trabalho como advogado - mas ele não advoga, dizem os registos, é só político, um rico político.

Mudar de país sem riscos? Eduardo Bolsonaro esteve quase, quase a conseguir ser embaixador do Brasil em Washington por decisão surreal do pai. Currículo? "Já fritei hambúrgueres nos EUA num intercâmbio", disse o filho deputado.

Empresas com garantia de sucesso? Para Renan Bolsonaro, o quarto dos filhos do presidente, é facílimo: marcou reunião com um patrocinador em pleno Planalto (!) e a festa de lançamento da sua firma foi oferecida por uma produtora com contratos com o governo.

Escola particular? Laura Bolsonaro, a filha caçula de Jair, driblou a lista de espera para as apenas 15 vagas disponíveis e entrou, a pedido expresso do pai, no Colégio Militar, por decisão "de caráter excecional" do hoje ministro da Defesa.

A vida está cara para os brasileiros? Só para os que não se chamam Bolsonaro, a família feliz.