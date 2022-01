Como é que o setor Segurador pode impulsionar o financiamento sustentável?

As seguradoras estão a ser desafiadas pelos investidores, reguladores e pela comunidade a demonstrarem melhor o valor que trazem para a sociedade, para usarem a sua influência para promover um mundo mais sustentável e para adotarem um modelo de negócio que gere, claramente, valor a longo prazo.

O artigo recentemente publicado pelo Global Insurance Consulting Leader de EY destaca que o setor segurador, enquanto fornecedor de serviços financeiros, pode fazer mais do que a maioria para integrar os critérios Environmental Social and Governance (ESG) de longo prazo no mundo de negócios. Pode promover a sustentabilidade através das suas decisões de subscrição e das suas opções de investimento, e procurar incentivar os seus clientes nas questões relacionadas com os EGS.

A forma como as seguradoras escolhem gerir o seu negócio quando confrontadas com estes riscos irá afetar a sua posição competitiva, os litígios relacionados com o clima e a sua reputação no mercado. Irá, também, influenciar a própria cultura da empresa e poderá afetar a capacidade de atrair e reter talento.

Perceber, medir e priorizar a estratégia ESG é fundamental. As seguradoras devem repensar o seu negócio de forma holística e olhar para toda a sua cadeia de valor de forma a abordar os riscos relativos ao ESG, para ajudar o seu negócio a crescer, para melhorar a sua marca e para proteger o planeta.

Há três áreas chave que a EY destaca onde o setor segurador pode fazer diferença:

1. Criar uma ligação clara e convincente no seu propósito com o ESG

É crucial clarificar o propósito do seu negócio em relação ao ESG. A criação de uma ligação clara entre o ESG e o seu propósito explica a priorização do ESG e destaca os riscos para o negócio se tal não suceder.

São as ações, não as suas palavras, que realmente interessam. A estratégica que segue para concretizar o seu propósito deverá incluir tudo, desde os clientes que aceita no negócio aos fornecedores com quem trabalha, e no seu compromisso para encontrar mais formas sustentáveis de gerir o seu negócio.

2. Ser ambicioso no que se propõe e transparente no que reporta

Ter referências transparentes e mensuráveis permitem comparações ao nível da companhia, setor e país, e irá ajudar a identificar melhores práticas e áreas que necessitem de melhorias.

O EY Sustainable Finance Index publicado pretende acelerar as melhorias na sustentabilidade em todos os serviços financeiros, através do acompanhamento do progresso das instituições ao longo do tempo em relação a um alargado conjunto de parâmetros de sustentabilidade.

Uma versão recente do Index analisou o setor segurador Europeu e confirmou que, atualmente, as seguradoras europeias superam tanto os seus pares como as contrapartes bancárias nas suas divulgações de sustentabilidade.

3. Ter o modelo ESG no seu modelo de negócio

Há uma nova perspetiva entre os líderes de seguros em relação ao ESG, na qual a sustentabilidade deixa de ser um problema a ser corrigido e torna-se numa parte crucial nas suas estratégias de crescimento.

Dados de tendência do mercado mostram que muitas das seguradoras mais progressistas estão a eliminar contrapartes com altas emissões e a deixar de investir em setores como o do carvão, ao mesmo tempo que integram o ESG nas suas decisões de investimento.

A agenda da sustentabilidade é uma das principais prioridades estratégicas para muitas seguradoras. A estratégia vai para além dos seus produtos e serviços, decisões de investimento e gestão de risco, e inclui cada vez mais a responsabilidade social corporativa, com as seguradoras a tornarem-se uma voz de liderança, em particular, no que se refere aos riscos climáticos e à sua mitigação.

Carla Sá Pereira, Insurance Consulting Leader EY.