Como estamos de internet em Portugal?

Hoje proponho uma viagem pelos dados mais recentes de consumo da internet em Portugal. A primeira constatação é que o número de portugueses com mais de 65 anos que acede à Internet regularmente quase duplicou nos últimos cinco anos. Segundo o Bareme Internet da Marktest, 41% dos portugueses acima dos 65 anos navega regularmente.

Segundo o mesmo estudo, em 2022, 81% dos portugueses acedia à Internet através de vários dispositivos. Se olharmos para a segmentação por grupos etários, observa-se que nos indivíduos entre os 15 e os 24 anos e entre os 25 e os 34 anos, a percentagem de acesso atinge o pleno, 100%. Já entre os 45 e 64 anos, os valores de acesso são de 84%.

Olhando agora para o tipo de dispositivos constata-se que o smartphone é o mais utilizado pelos jovens e a percentagem dos que afirmam usar o smartphone para aceder à internet vai recuando à medida que aumenta a faixa etária: 98% nos internautas entre os 25 e os 44 anos, 81% entre os 45 e os 64 anos, e apenas 35% nos que têm 65 ou mais anos.

Passando agora à a análise aos hábitos de navegação online por estratos sociais, o Bareme Internet da Marktest revela que a classe D foi a que apresentou o maior volume de crescimento nos últimos cinco anos - de 28% em 2018, para 49% em 2022. Nas restantes classes sociais, os indicadores médios de acesso mantêm-se elevados, oscilando entre os 99% na classe A/B, os 96% na classe C1 e 88% na classe C2.

Segundo a Marktest, cruzando estes dados do Bareme Internet com os dados do Barómetro e-Commerce são os mais jovens os que mais efetuam compras online. De acordo com este último estudo, em 2022, 61% dos portugueses residentes em Portugal Continental assumiram já ter feito compras através de plataformas digitais. Na análise dos dados por grupo etário, verifica-se que 92% dos indivíduos entre os 15 e os 24 anos e 90% dos que têm entre os 25 e os 44 anos assumem esse hábito. Nos mais velhos, os hábitos de compras online diminuem para 52% nos indivíduos entre os 45 e os 64 anos e para 13% nos indivíduos com 65 ou mais anos.

Outro dado curioso tem a ver com o crescimento das Smart TV - cerca de 23 % dos portugueses já possuem um equipamento com estas características, ou seja, dois milhões de lares. Ainda segundo o Bareme Internet da Marktest, em 2022, o número de portugueses que navegam na internet através do televisor mais do que duplicou face a 2019, ou seja são actualmente cerca de 3,7 milhões. Em 2019 apenas 18,6% das pessoas usavam o televisor para navegar na internet e agora ultrapassa os 40% - é de registar que para utilização de internet em smart Tv é também contabilizado o visionamento de plataformas de streaming como Netflix, HBO Max, Disney+ e outras.

O mesmo estudo indica que a consola de jogos foi a segunda plataforma que mais cresceu entre 2019 e 2022, com um aumento de 20%, que compara com 18% de crescimento no telemóvel, enquanto computador e tablet tiveram um crescimento mais modesto, na casa dos 5%.

Por fim, segundo os dados mais recentes do serviço netAudience da Marktest, os sites de Informação são os mais visitados, seguidos pelos sites de TV, de Desporto e Automóveis.



Manuel Falcão, da SF Media