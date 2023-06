Como gerir uma empresa de forma eficaz face à atual instabilidade económica?

Com as taxas de inflação a disparar globalmente, variando entre cerca de 7,9% no Reino Unido e uma média de cerca de 7% por toda a Europa, as empresas enfrentam, ao dia de hoje, uma panóplia de preocupações.

De acordo com um estudo recente divulgado pela SAP Concur, 39% das empresas estão financeiramente a debater-se com o potencial impacto que a inflação terá no futuro da sua empresa e, 36% reconhece que não tem visibilidade, em tempo real, do que está a ser gasto no seio da mesma. Nestes tempos de maior turbulência económica, aumenta assim a preocupação com a possibilidade de "surpresas desagradáveis" como, por exemplo, estar acima do orçamento, depois de todas as despesas terem sido apresentadas por parte dos colaboradores.

O que significa para o seu negócio o aumento da taxa de inflação?

Olhando para o futuro, o estudo revela que CFO e gestores financeiros estão a prestar cada vez mais atenção à exatidão dos seus orçamentos, bem como à gestão dos custos e à redução dos riscos. Uma categoria de despesas comparativamente fácil de controlar e monitorizar, nesta fase, são os custos de viagem e as despesas operacionais associadas. Estas classificações podem não representar uma grande percentagem das despesas de capital da empresa, mas servem de alavancas financeiras para gerir de forma mais previsível e inteligente a empresa. E esta abordagem pode aproximar o CFO e a sua equipa financeira da "transparência" das transações que tanto precisam.

No entanto, e para muitas empresas, a crise do custo de vida está a demonstrar que os processos de despesas em vigor estão desajustados a estes desafios. Talvez um dos mais visíveis tenha resultado das políticas de teletrabalho - uma "variável" relativamente "nova" desde a pandemia.

Atualmente, os processos de despesas são muito morosos, manuais e stressantes e são estas más experiências, ao nível do utilizador, que motivaram uma maior apetência pela automatização. Ao dia de hoje, metade dos colaboradores acredita que a automatização simplificaria os seus esforços na reclamação de pagamento das suas despesas. E 51% dos decisores financeiros e de RH inquiridos concordam de igual forma que dependem (ainda) e em demasia de processos manuais que não são adequados ao regime de trabalho híbrido. Embora possa parecer óbvio o concentrarem-se em medidas de redução de custos a curto prazo, sugiro três estratégias que diretores financeiros podem adotar para gerir as suas empresas em tempos de crise:

Repensar prioridades em antecipação à mudança

Quando se trata de analisar prioridades, é vital (re)lembrar que encontros presenciais com clientes, consumidores e potenciais clientes continuam a ser essenciais. No entanto, e dada a atual situação económica, as empresas poderão ter de repensar a forma como organizam as suas prioridades e refletir sobre o retorno do investimento (ROI) das viagens de negócios.

Uma forma de gerir esta situação é garantir que as equipas estão bem organizadas e têm tudo preparado com antecedência. Ao planear com tempo, financeiros podem colaborar diretamente com os diversos departamentos para considerar uma maior variedade de opções. Por exemplo, os viajantes de negócios podem ter acesso a parâmetros ou políticas que lhes permitam averiguar se é mais eficaz uma reunião presencial ou virtual ou de que forma podem maximizar uma viagem aproveitando para interagir com outros clientes ou potenciais clientes. Repensar o ROI das viagens de negócios também colocará as empresas numa boa posição para enfrentar outros desafios, como tornarem-se mais ecológicas.

Alinhar ações com objetivos a longo prazo

Outra forma de lidar com o aumento das taxas de inflação é procurar alinhar as ações com os objetivos de longo prazo da empresa. Ao alinhar as ações com as estratégias futuras, diretores financeiros podem ajudar a empresa a trilhar o seu caminho e até a tirar partido de períodos de instabilidade e crescimento. Algo que é particularmente importante no clima atual de instabilidade.

As decisões relativas à gestão de viagens e despesas são exemplos perfeitos do que pode ser alcançado com este nível de alinhamento. Embora as empresas não devam cortar todas as viagens e despesas, podem e devem orientar os seus colaboradores na direção certa com políticas claras, informações em tempo real e visibilidade global da empresa. Isto pode ser implementado via ferramentas profissionais de reserva que apoiem as mesmas de acordo com as políticas vigentes e que permitam, em tempo real, o acesso a painéis de controlo personalizados, interativos, assim como a relatórios personalizáveis.

Assegurar que as organizações podem gerir as despesas de forma proactiva. Ter visibilidade de todos os dados permite tomar decisões fáceis e em perspetiva como, por exemplo, negociar valores competitivos com aqueles fornecedores mais usuais, como hotéis.

Investir nas pessoas quando se está a transformar digitalmente

Durante anos, as organizações aumentaram a sua capacidade de controlar custos, garantir a conformidade e fornecer, de forma mais célere, relatórios precisos, adotando um espetro de tecnologias. No entanto, a maioria destes investimentos centra-se na racionalização, melhoria e expansão dos processos e não na experiência do colaborador.

A implementação de investimentos digitais centrados na experiência do utilizador e das pessoas estabelece as bases para a adoção de ferramentas e, por conseguinte, para um crescimento empresarial escalável que seja fácil de utilizar por todos. Um passo fundamental para atingir este nível de maturidade digital é a recolha de dados concretos sobre o sentimento dos colaboradores. Ao fazê-lo, obtêm-se insights que podem ajudar a colmatar a lacuna entre o que os colaboradores esperam de um programa de viagens e despesas e as suas experiências reais. À medida que as experiências dos colaboradores se tornam mais positivas, as empresas registam uma maior produtividade, um aumento das receitas por colaborador e uma diminuição considerável da rotatividade dos mesmos.

João Carvalho, Head of SAP Concur | Southern Europe and Africa