Como incendiar uma marca em poucos passos

Em Março de 2007, um tipo vestido à Steve Jobs subiu ao palco da grande conferência South by Southwest, em Austin, Texas, e fez um discurso minúsculo - com menos de 140 caracteres. Agradecia o Web Award atribuído pelo evento na categoria de Blogue usando a principal característica da sua plataforma: mensagens curtas e eficazes. Microblogging, começou a dizer-se na altura.

Relacionados Twitter perdeu metade das receitas publicitárias

O tipo era o Jack Dorsey e a startup que levantou voo nesse 11 de Março de 2007 foi o Twitter. Ainda o Facebook andava aos trambolhões com o MySpace quando Dorsey, Biz Stone, Evan Williams e Noah Glass lançaram as bases para o que viria a ser uma das redes sociais mais influentes da História.

O Twitter nunca conseguiu atingir os volumes de utilização de um Facebook, Instagram, YouTube ou TikTok, mas ganhou uma preponderância inigualável na política, média, e opinião pública. Foi importante para a campanha vencedora de Barack Obama, crucial na criação da Primavera Árabe, teve um papel decisivo em movimentos como o MeToo. Qualquer pessoa com imagem pública relevante tinha conta no Twitter.

O passarinho azul tornou-se um ícone reconhecido em todo o mundo. Gente que nunca meteu um dedo no Twitter sabia o que a rede era. A expressão "escreveu no Twitter" era equivalente a um comunicado oficial. A imagem da rede tornou-se parte da mobília de qualquer site; "partilhe no Twitter" carregando no passarinho. Apesar das dificuldades de se tornar rentável, o Twitter conquistou um lugar único nesta era das redes sociais. E agora, um milionário que decidiu implodir a sua reputação pegou nesse legado e incendiou-o.

Já era mau que Elon Musk tivesse demitido a maior parte dos funcionários do Twitter, deixando a aplicação instável e a dar erros constantes; que tivesse transformado o selo de verificação num negócio tolo, em que qualquer troll pensa que tem mais credibilidade numa matéria que um académico que a estuda; que tivesse reaberto as portas a contas anteriormente canceladas por disseminarem ódio, desinformação, racismo e outros. O Twitter tornou-se uma latrina inútil ao longo do último ano, desde que Musk tomou conta dele com a desculpa esfarrapada de querer restituir a "liberdade de expressão."

Mas agora, desapareceu mesmo, e não por força de falência ou desistência. Elon Musk pegou numa das marcas mais valiosas do mundo e mudou-lhe o nome para X, alterando também o logotipo do célebre passarinho azul para um X que parece que foi desenhado em Word por um aluno do ensino básico.

Como explicar esta mudança? Dez dias antes da alteração, Musk tinha escrito na rede que a empresa está com cash flow negativo devido a uma queda de 50% nas receitas de publicidade e à pesada carga da dívida. Os anunciantes fugiram da plataforma e este redesenho certamente não vai fazê-los voltar.

A Brand Finance estima que o Twitter perdeu 32% do seu valor desde o ano passado, e várias agências calculam que mudar o nome e logotipo do Twitter para X fez cair o seu valor entre 4 e 20 mil milhões de dólares.

É uma medida absurda, tendo em conta a situação instável em que a empresa se encontra. A intenção de Musk de tornar a rede numa plataforma onde se faz tudo, desde mensagens a compras e investimentos, simplesmente não é realista. Musk nem sequer consegue atrair anunciantes para o site, vai convencer milhões de utilizadores a confiar-lhe a sua informação bancária?

Nem sequer se compreende como é que Musk não pensou numa solução adjacente - porque não chamar-lhe TwitterX, aproximando-a da reputação da SpaceX?

É difícil antever que saia daqui alguma coisa relevante. Sabemos que Musk não fez nada disto por dinheiro, e sim por causa de ter dinheiro. Mas um passarinho morto não vale de muito - não canta, não voa e não dá rentabilidade a ninguém.