Como investir nos últimos meses de um dos anos mais desafiantes de sempre

Agora que outubro chegou ao fim, é importante definir uma estratégia de investimento para os dois últimos meses do ano, um dos mais desafiantes anos da nossa memória recente. Ao fazermos esta análise estamos, igualmente, a preparar o início de 2021.

No tocante à alocação de ativos estratégica, consideramos que ainda não chegou o momento de aumentar muito a exposição a risco, pelo que continuamos a favorecer a cautela neste contexto. Pensamos fazer sentido reduzir a exposição a obrigações empresariais de alta qualidade ("Investment Grade"), após a forte recuperação que observámos nos últimos meses e aumentar ligeiramente as obrigações empresariais "High Yield" norte-americano. Dentro de uma visão cautelosa, pensamos que tendo em conta os atuais "spreads" de crédito, as obrigações "High Yield" podem permitir captar os efeitos de uma potencial recuperação económica, com um binómio rentabilidade/risco superior ao do mercado acionista.

Sobre o mercado acionista mantemos uma visão neutral. As recentes quedas nas bolsas reduziram ligeiramente os múltiplos de valorização, embora estes continuem em níveis historicamente elevados. Embora esperemos a aprovação de uma vacina antes do final do ano, a sua produção e distribuição levará alguns meses o que nos transportará a meados de 2021. Até lá, as medidas de distanciamento social e a cautela marcarão os hábitos de consumo, com impacto nos resultados empresariais. Acreditamos que a recuperação chegará, mas tal não irá acontecer com a rapidez que o mercado está a descontar. Esta menor rapidez deverá provocar uma contração dos múltiplos e, consequentemente, melhores níveis para aumentar o posicionamento no mercado acionista (de uma posição neutral). Em termos geográficos, consideramos que no mercado norte-americano as expectativas dos investidores serão algo excessivas. Contudo, poderão existir oportunidades para os investidores que estejam dispostos a olhar para além do ciclo e com a paciência necessária para aguentar a volatilidade a curto prazo.

O investimento socialmente responsável será um dos mais beneficiados nos próximos anos. Os governos começaram a revelar os seus planos de estímulos orçamentais e a sustentabilidade e redução das alterações climáticas desempenham um papel fundamental. Enquanto investidores, este empurrão regulatório representa uma grande oportunidade para os próximos anos. Também observamos atentamente como as chamadas megatendências, ou alterações estruturais das sociedades a longo prazo, continuam o seu avanço, inclusive num cenário de pandemia. A crise do coronavírus impulsionou temáticas como a digitalização ou a biotecnologia, ao passo que as alterações demográficas como o envelhecimento populacional ou a urbanização prosseguirão nos próximos anos, independentemente da evolução do vírus.

João Pina Gomes, Responsável dos Fundos de Investimento do ABANCA Portugal