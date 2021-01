Como irá mudar (para melhor) o trabalho em 2021

Ninguém poderia prever o que aconteceu em 2020. A covid-19 cancelou os eventos, as viagens ficaram praticamente impossíveis e o convívio passou a ser uma atividade virtual. Hoje, estas mudanças fazem parte das nossas vidas, e a maneira como trabalhamos também foi impactada.

Enquanto os planos de negócios eram virados do avesso, as empresas entraram em modo de sobrevivência e tiveram que encontrar novas formas para continuar a trabalhar. A consequência imediata foram mudanças na forma como hoje trabalhamos, mudanças que esperávamos que só ocorressem nos próximos anos, e que aconteceram em poucos meses. Sendo assim, após este 2020 de incertezas, conseguimos prever o que o ambiente de trabalho reserva para nós? No Facebook, acreditamos que em 2021 veremos como se unem as tecnologias avançadas com as novas filosofias de trabalho, que estão agora a ser implementadas. Aponto cinco claras tendências que acredito que vão mudar (para melhor) a forma como trabalhamos:

1. A próxima fronteira: trabalhadores essenciais mais conectados

Não há como negar que os trabalhadores da linha de frente foram, e são, os heróis da pandemia: cuidaram dos pacientes; mantiveram os supermercados em funcionamento; e fizeram entregas ao domicílio quando não podíamos sair. Apesar destes trabalhadores serem dos mais expostos ao vírus, os funcionários essenciais estavam entre os menos conectados, muitas vezes sem e-mail ou equipamento tecnológico, o que teve resultados preocupantes. De acordo com uma pesquisa do Workplace, 52% dos responsáveis por trabalhos essenciais em todo o mundo, perderam informações importantes sobre a sua empresa durante a covid-19.

Mas esta tendência está a mudar. A pandemia lançou o foco sobre o valor que os trabalhadores essenciais trazem e muitas empresas procuram tornar a vida desses trabalhadores mais fácil e mais conectada. Em 2021, isso irá traduzir-se numa equipa de linha de frente mais treinada, com as ferramentas necessárias para partilhar aspetos como perceções do cliente ou novas ideias que possam surgir, ajudando-os a visualizar um futuro a longo prazo para a sua empresa.

2. A saúde e o bem-estar converteram-se em prioridades empresariais

Outra mudança introduzida na sequência da pandemia é um novo interesse no bem-estar dos funcionários. Em 2020, muitos trabalhadores não puderam ver os seus colegas pessoalmente ou desfrutar de outros benefícios de estar no escritório, por isso precisaram de maior apoio dos seus empregadores quanto ao seu bem-estar. Um estudo recente da Oracle Workplace demonstra que esta transição não foi pacífica: 71% dos executivos acreditam que 2020 foi o ano mais stressante no trabalho e 53% admitem ter lidado com problemas de saúde mental no trabalho. A pesquisa também mostra que os funcionários esperam que as suas empresas assumam a responsabilidade pelo seu bem-estar. E se considerarmos que isso pode levar a um melhor desempenho dos negócios, não é de admirar que as empresas o estejam a tornar numa prioridade para 2021.

A tecnologia desempenha um grande papel neste sentido. Este ano, vimos muitos utilizadores do Workplace criarem bots de bem-estar para monitorizar funcionários ou usar os Grupos para ajudar as pessoas a sentirem-se mais unidas. As empresas que hoje priorizam o bem-estar são as que estão destinadas a conquistar a fidelidade do seu pessoal daqui para frente.

3. O uso de Realidade Virtual e Realidade Aumentada irá aumentar em termos de capacitação, colaboração e atendimento ao cliente

O uso em larga escala de Realidade Virtual (VR) e Realidade Aumentada (AR) foi antecipado e, de facto, o CCS Insights prevê que até 2025 mais de 50% das médias e grandes empresas nas economias mais desenvolvidas irão adotar esta tecnologia. O que significa isto para 2021? Este ano, o aumento da RV e da RA vai ajudar as empresas a resolver as necessidades de formação decorrentes do distanciamento social e da evolução do mercado de trabalho. Graças às experiências de imersão, a formação irá para um nível mais elevado. Na verdade, de acordo com a pesquisa da PwC, pessoas treinadas em RV aprendem quatro vezes mais rápido e são 275% mais confiantes em colocar novas habilidades em prática.

Além do mais, as empresas mais inovadoras já estão a obter o retorno dos seus investimentos em RV e RA, não só relativamente à formação, mas também em novas formas de participação dos clientes e do público. À medida que mais empresas começam a experimentar essas tecnologias, veremos novas maneiras de as usar e novos empregos surgirão em torno delas.

4. A automação ajudará as empresas a aumentar a força de trabalho

Este ano, vimos um aumento na automação e na implantação de robôs para realizar tarefas de rotina, desde a mudança de turnos até a assinatura de documentos. Ao contrário da ideia de que as máquinas roubam o nosso trabalho, a automação está a ajudar as empresas a concentrar a sua energia no apoio e cuidado a seu pessoal.

Este ano vamos ver mais produtos e serviços de automação a surgir no mercado e as empresas ficarão encarregadas de automatizar os processos que retardem o fluxo de trabalho. Além disso, a automação levará a novos empregos e oportunidades para aqueles que desejam atualizar as suas competências. O Fórum Económico Mundial prevê que até 133 milhões de novas profissões poderão surgir até 2022.

5. O trabalho estará menos ligado ao escritório

2020 foi uma prova de fogo para o teletrabalho, que foi concluída com sucesso. Os funcionários têm aproveitado os benefícios de um estilo de vida diferente e muitas empresas perceberam que não se trata de onde os seus funcionários estão, mas se eles estão conectados e informados.

A Gartner prevê que, após a pandemia, 82% das empresas permitirão que os seus funcionários trabalhem em regime de teletrabalho a tempo parcial e 47% em período integral. Para que essa previsão se torne realidade, as empresas estão a investir em ferramentas de colaboração que criam uma comunidade com uma visão além das videochamadas, propondo formatos mais imersivos. Um aumento no investimento em conectividade também deve tornar o teletrabalho uma realidade para todos, não apenas para aqueles que atualmente têm uma conexão estável com a Internet.

Definitivamente, mais teletrabalho significa mais oportunidades. À medida que 2021 avança, o teletrabalho criará novas oportunidades de emprego para aqueles que não moram em grandes cidades, diversificará a força de trabalho e fortalecerá as comunidades.

Diretora-geral do Facebook em Portugal e Espanha