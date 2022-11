Como maus sistemas informáticos prejudicam o trabalho dos enfermeiros

Rage against the machine: Como os maus sistemas informáticos prejudicam o

trabalho dos enfermeiros - e o que fazer a esse respeito.

Há muito que os problemas e a ineficiência nos serviços de saúde estão na ordem do dia. Longos tempos de espera, problemas aparentemente simples, mas para os quais as soluções são complexas... a lista parece infinita. No entanto, para bem ou para mal, Portugal não está sozinho.

Segundo um estudo da Reaktor na Europa, os profissionais de enfermagem gastam em média mais de uma hora por dia a "lutar" contra computadores e sistemas informáticos - cliques desnecessários, navegar e pesquisar, lidar com falhas de sistema. Estes problemas não só tornam o sistema de saúde mais ineficiente, como podem ainda afetar tanto a segurança dos doentes, como a dos enfermeiros.

Para mudar esta situação, é preciso ouvir quem está no "dia-a-dia" na área da saúde: os enfermeiros. É nas tarefas administrativas e manuais destes profissionais que a tecnologia tem maior potencial para racionalizar as operações e proporcionar melhorias na eficiência. Segundo estes profissionais, o panorama fragmentado do sistema, a comunicação deficitária e o software não intuitivo são os maiores problemas dos sistemas digitais no seu trabalho diário.

Num espaço de saúde cada vez sob maior pressão e mais complexo, o digital é essencial para operações de escalonamento e automatização de tarefas e processos manuais. Existem várias soluções que podem ser adotadas com a ajuda de sistemas tecnológicos, e a redução da quantidade de sistemas que têm de utilizar surge como uma das principais mudanças que os profissionais gostariam de implementar. A possibilidade de aceder a diferentes dados através de um sistema poderia racionalizar significativamente o seu trabalho.

Outras soluções como um software que permita uma transferência de dados mais suave entre os diferentes sistemas e profissões, ou uma interface simples e clara que permita facilitar a navegação e procura de informação, também permitiriam melhorar a usabilidade dos sistemas de tecnologias em saúde.

Melhores funções de pesquisa e possibilidades de filtragem ou simplesmente uma forma mais simples de obter uma visão geral da situação do paciente seria também algo que poderia agilizar o trabalho destes profissionais e, consequentemente, resultariam numa grande poupança em tempo e recursos. Além disso, a adoção de soluções como trabalho remoto, consulta por vídeo e outros métodos para diminuir a necessidade de "andar para trás e para a frente" entre diferentes locais são passos que a pandemia provou serem possíveis e eficientes, e que não se devem retroceder.

Alguns profissionais de saúde já utilizaram sistemas com as características acima mencionadas e afirmam que isso se reflete de forma significativa no seu trabalho diário.

A recolha de dados e a agilização do trabalho de cuidados não se excluem mutuamente; pelo contrário, existe um grande valor na sua convergência. A conceção de sistemas de fácil utilização, intuitivos e claros que suportem o trabalho de cuidados pode ajudar a reunir de forma simples e fiável dados que de outra forma se perderiam. Ao atualizar os sistemas digitais utilizados por enfermeiros e de outros profissionais de saúde, os cuidados e o bem-estar geral tanto dos profissionais como dos pacientes melhoraram de forma considerável.

Riku Ruotsalainen, diretor de Transformações Digitais, Reaktor