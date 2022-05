Como melhorar a performance dos nossos home users em VPN (WFH: Work From Home)

Em primeiro lugar: o âmbito do suporte às redes domésticas a partir de onde se fazem VPN não compete - por regra e salvo alguma excepção pontual - ao suporte de IT da generalidade das organizações.



Comece pelo básico:

1. Comece por desligar e ligar o router e depois o seu computador

2. Geralmente o problema reside na lentidão da ligação local à Internet

3. Aceda ao seu router doméstico e verifique se o WiFi está em 5 ou 2.4 GHz. Se todos os seus devices forem compatíveis mude para 5.

4. Se está por WiFi aproxime o seu computador o mais possível do seu router

5. Corra o nperf.com: se este mostrar muitos erros ligue o computador por cabo ao router e torne a testar se ainda assim tiver muitos dropped packets contacte o seu ISP

6. Na rede, nesse momento, há mais equipamentos: telemóveis, tablets, computadores, consolas, boxes a navegarem na internet, por Wifi e a verem - por exemplo - streaming? Tudo isso partilha a mesma estrutura: reduza ou ligue o seu equipamento por cabo directamente ao router para mitigar essa quebra de desempenho.



Agora o mais complicado (se ainda for necessário):

1. No seu router doméstico mude os DNS para os da OpenDNS (mais seguro): 208.67. 222.222 e 208.67. 220.220

2.Tem vários routers ligados uns aos outros pela casa em daisy chain? Simplifique e, idealmente, reduza tudo a um único router. Se precisar de mais acessos, adicione mais AP: não routers.

3. Verifique se todos os seus cabos são Cat5E ou Cat6 se não for o caso (p.ex. se os cabos forem espalmados e não redondos e resistirem a ser dobrados): troque-os.

4. Verifique a condição de todos os conectores: se suspeitar de algum troque o cabo e faça nova medição com o nperf.com.

5. Tem equipamentos que fazem passar o sinal de rede pela instalação elétrica? Não os use: são uma fonte comum de lentidão. Prefira mudar o local onde trabalha ou passar cabos 5E ou 6 pela casa.

6. Faça uma benchmark e recolha os dados do nperf.com em alguns utilizadores para saber o que é "normal" e o que não é.

7. Faça um nperf.com no telemóvel do utilizador e compare com os números que ele obtém no seu computador com VPN

8. Faça um ping directo ao router durante 20 segundos para saber se é uma questão de WiFi. Aproxime o computador do router para ver quando melhora. Ping 8.8.8.8 (dns da Google) e compare para identificar a latência geral do seu ISP. Faça o mesmo para o DC da sua AD. Isto permitirá saber onde está o estrangulamento: laptop, rede local ou ISP.

9. Wireless não é Internet. Há muitos problemas que podem reduzir o desempenho de uma rede WiFi: não espere nunca pelo desempenho total da sua ligação à Internet quando usar WiFi.

10. Há muitos equipamentos WiFi na sua rede e em torno de si? Muitos equipamentos no mesmo canal, extensores de WiFi, rede por cabo eléctrico para além de uso massivo e simultâneo de streaming vão degradar a performance de todos na mesma rede.

11. Ligue o hotspot do telemóvel faça um nperf.com e compare com a velocidade do seu laptop com VPN. Se a diferença for grande o problema está na sua VPN ou computador.

12. Faça uma ligação à VPN numa rede aberta (por exemplo num café ou restaurante) e compare no nperf.com a sua rede doméstica.

13. Por vezes o Windows confunde-se sobre o DNS server que deve usar e continua a usar o do router quando devia estar a usar o da rede corporativa.

14. Os Apple AirPort home router usam range 10.x por default e alguns equipamentos Apple tendem a não cumprir regras sobre default routes. Configure-o para 192.168 e torne a tentar.

15. Alguns ISPs usam IPv6 por default e depois fazem transições 6-para-4 e vice-versa. Isto tende a degradar muito túneis em IPv4: Reclame junto do seu ISP ou mude a sua configuração de VPN.

16. Se a performance comparativa com os equipamentos que não estão em VPN é má, tente baixar o TTL da sua ligação VPN.

Rui Martins, CpC - Cidadãos pela Cibersegurança