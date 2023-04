Como minimizar o impacto da inflação através da faturação eletrónica

A realidade que estamos a atravessar é difícil e é inegável que a inflação impactou negativamente o tecido empresarial português, obrigando as empresas a tomarem medidas para combater esta crise. A principal característica da inflação consiste no seu sério impacto no aumento dos custos das matérias-primas, bem como nos salários dos trabalhadores. Mas existem várias medidas para combater este fenómeno económico e minimizar o seu impacto nas empresas, uma delas é a Faturação Eletrónica.

Como sabemos, a inflação trata-se de um fenómeno em que se verifica um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços no mercado, o que implica uma perda do poder de compra. Existem vários fatores que podem provocar inflação - por exemplo, a combinação dos efeitos secundários de curto-médio prazo da pandemia na economia e da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Este fenómeno pode afetar de maneira diferente cada setor e é, por isso, fundamental que os empresários ajustem as suas estratégias de acordo com o ambiente económico e adotem medidas para se manterem competitivos no mercado.

Uma das medidas possíveis - e também das mais fáceis - para combater a inflação é através da faturação eletrónica, graças aos ganhos significativos em termos de eficiência e à redução de custos através da emissão, organização, assinatura e envio de faturas de forma eletrónica. Através da redução de custos de matéria-prima e armazenamento, as empresas conseguem minimizar o impacto negativo da inflação nos seus negócios e otimizar os processos financeiros. A desmaterialização do processo de faturação, os custos associados ao papel, impressão e envio de correspondência são reduzidos de forma significativa ao enviar uma fatura em formato eletrónico, resultando, assim, numa maior poupança.

Por outro lado, permite uma maior agilidade no envio e tratamento das faturas, que podem ser enviadas e recebidas de forma automática e eletrónica, o que reduz os processos manuais demorados e custos associados ao envio, deixando, ainda, de ser necessário o arquivo físico dos documentos, passando este a ser feito de forma digital. Desta forma, o armazenamento é otimizado, acabam-se os custos relacionados com o arquivo físico e estes passam a estar acessíveis em tempo real, a partir de qualquer lugar.

Outra grande vantagem da faturação eletrónica reside no facto do tempo de envio e processamento das faturas ser mais rápido, graças à comunicação imediata das faturas, o que diminui o tempo de recebimento e a melhoria do cash flow e consequente liquidez das empresas.

Para além da automatização e aceleração dos pagamentos, as faturas eletrónicas contam com sistemas integrados de autenticação, como a assinatura digital qualificada, que cria uma segurança adicional para confirmar a veracidade das informações que contêm, reduzindo a probabilidade de fraude ou ilegitimidade e consequentes custos inerentes para as empresas.

Já temos várias soluções tecnológicas no mercado que permitem às organizações desmaterializarem e otimizarem os seus processos financeiros, reduzindo custos e acelerando o ciclo de pagamentos, o que ajuda a minimizar o impacto negativo deste fenómeno económico nos negócios. Cabe às empresas munirem-se da tecnologia certa e tirarem partido de todas as vantagens proporcionadas pela digitalização das faturas.

Eugénio Veiga, diretor da Unidade de Negócio da Cegid Yet